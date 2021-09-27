كابيتو: ضم ألبون ليس بدايةً لعلاقة بين ويليامز وريد بُل

أعلنت ويليامز في وقت سابق من هذا الشهر أنها قد وقعت عقداً مع سائق فريق ريد بُل الاحتياطي للقيادة ضمن صفوف الفريق بدءاً من الموسم المقبل، بديلاً عن جورج راسل الذي سينتقل إلى مرسيدس.

وشارك ألبون مع تورو روسو وريد بُل في 2019 و2020، لكنه عمل كسائق احتياطيّ مع ريد بُل هذا الموسم، بعد خسارة مقعده لصالح سيرجيو بيريز.

وكشفت ريد بُل تزامناً مع إعلان ضم ألبون، أنها فضّت عقدها معه، لكنها ما زالت تمتلك "خططاً مستقبلية" له.

ويتجه ألبون للمشاركة في بعض السباقات الترويجية لريد بُل العام المقبل، لكن كابيتو شرح أن ريد بُل تعمل كراعٍ شخصيّ للسائق التايلاندي، والذي سيكون سائقاً لويليامز بشكل كامل.

فقال: "إنه سائق لدى ويليامز وبشكل كامل، ولا علاقة له مع ريد بُل".

وتابع: "أما الباقي فعلاقة رعاية شخصية امتدت طوال مسيرته. ولديه الحقّ في الحصول على رعاةٍ شخصيين".

وأردف: "لذا، سيُبقى على علاقته مع ريد بُل كراعٍ. وهذا ليس علاقة بين ويليامز وريد بُل".

وستصبح ريد بُل مزوّد محركات بدءاً من 2022، بعد الاستحواذ على قسم محركات هوندا في الفورمولا واحد، حيث لم تنفِ إمكانية الشراكة مع ويليامز في المستقبل.

ولعب ألبون دوراً محورياً مع ريد بُل هذا العام، حيث عمل بشكل مكثف على جهاز المحاكاة ضمن سعي الفريق الكبير لتحقيق لقب البطولة الذي غاب عنه منذ 2013.

بالمقابل، شكك كابيتو في أية تحضيرات سيقوم بها ألبون مع ويليامز حتى نهاية الموسم الحالي، لكنه يأمل ببدء العمل بعد جولة أبوظبي الختامية.

فقال: "ما زال يعمل لدى ريد بُل، مع جهاز المحاكاة لديهم".

وتابع: "عقده ينتهي بنهاية الموسم، لذا نحن نتفاوض. المسألة شخصية وليست تقنية، نحن نفصل بين الجانبين بشكل تامّ. وهذا هو الخيار الصحيح".

واسترسل: "بعد السباق الأخير، نأمل حينها سينتقل للعمل معنا. لكن عقده بالطبع يبدأ من شهر يناير".

واستكمل: "أعتقد أن ريد بُل ستحدد ما بوسعنا القيام به معه خاصة إن توقف عن العمل على جهاز المحاكاة لديهم بعد السباق الأخير. لأنه يقوم بالكثير من العمل هناك".

واختتم: "قد يتوقفون عن ذلك بعد السباق الأخير، وبالتالي قد يكون بوسعه الانتقال للعمل معنا بعدها".