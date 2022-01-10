كابيتو: دخول ويليامز في مرحلة حصد النقاط يعود إلى "القرارات الجريئة" للفريق

أنهت ويليامز صيامها عن النقاط الذي يعود إلى جائزة ألمانيا الكبرى 2019 عبر تحقيق سائقيها للمركزين السابع والثامن في المجر في 2021، حيث استفاد الفريق من سباق الاستنزاف وفوضى اللفة الأولى في بودابست ليضع الثنائي نيكولاس لاتيفي وجورج راسل ضمن مراكز النقاط.

كما تقدم راسل لتسجيل المزيد من النقاط في بلجيكا، إيطاليا وروسيا، بالإضافة إلى تحقيقه أول منصة تتويج للفريق منذ جائزة أذربيجان الكبرى 2017 عندما صعد العتبة الثانية لمنصة التتويج في سبا-فرانكورشان.

ويرى كابيتو أن تلك النتائج في السباقات الصيفية "لم تكن متوقّعة"، لكن الفرص القريبة الضائعة في الجولات التي سبقت ذلك قد منحت الفريق دافعًا إضافيًا بعدما أمضى الموسمين السابقين في الخلف بعيدًا عن بقية الفرق.

فقال: "عندما بدأنا بالتواجد ضمن المركز الـ 11، ورأينا أن بمقدورنا التسابق في مواجهة سيارات الوسط، فقد منحنا ذلك دفعة للأمام كذلك".

وأضاف: "تتقدم وتتحسّن بشكل أكبر إذا ما تواجدت في موقع يخوّلك المنافسة مع السيارات الأخرى. وهذا ما وجدناه كذلك مع السائقين: حيث بات لديهما دافع مختلف تمامًا مع التحوّل من المنافسة فيما بينهما في آخر الترتيب إلى منافسة الآخرين"

وتابع: "أرى كذلك بأن الفريق اتّخذ بعض القرارات الجريئة للغاية في المجر على صعيد اختيار الإطارات، إلى جانب الحفاظ على المركز".

وأكمل: "لذلك على الفريق أن يشعر بأنه استحقّ تلك النتائج، وأعتقد بأن الوضع هكذا بالفعل، كونه وإذا تواجدت في موقع لتسجيل النقاط ولم تنجح في ذلك، فإنك لم تقم بعملك حينها".

واختتم: "لكننا كنا في موضع تسجيل النقاط، وأنهينا ضمن مراكزها مع كلتا السيارتين، ورأينا أن بمقدورنا فعل المزيد، وم ثمّ حصدنا نقاطًا إضافية خلال بضعة سباقات، كان ذلك جيّدًا للغاية".