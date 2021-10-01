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كابيتو: التغييرات ضمن ويليامز المفتاح الأساسي وراء تحسّن الأداء الحالي

من قبل:
, محرر

يرى يوست كابيتو مدير فريق ويليامز للفورمولا واحد أنّ تحسّن الأداء الحالي لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل يعود إلى تواصل التحسينات والتغييرات التنظيمية للفريق.

كابيتو: التغييرات ضمن ويليامز المفتاح الأساسي وراء تحسّن الأداء الحالي

بعد تسجيل نقطة واحدة فقط في موسمي 2019 و2020، تحسّن أداء ويليامز حالياً بشكل ملحوظ، حيث سجلت النقاط في أربعةٍ من السباقات الخمسة الماضية.

وأحرز جورج راسل أول منصة تتويج للفريق منذ جولة أذربيجان 2017، خلال جائزة بلجيكا الكبرى، كما تأهل ثالثاً في سوتشي قبل إنهاء السباق عاشراً.

وانضم كابيتو المدير السابق لدى فولكسفاغن، إلى ويليامز بمركز مدير تنفيذي جديد خلال العطلة الشتوية قبل استلام مسؤوليات العمل اليومية بعد حيل سايمون روبرتس مدير الفريق في يونيو/حزيران الماضي.

وضمن دوره هذا، أشرف كابيتو على عدد من التغييرات التنظيمية ضمن ويليامز، حيث قام بتعديل الكيفية التي يعمل بها فريق الفورمولا واحد.

وضمن معرض كلامه حيال تحسن أداء الفريق الحالي، أوضح كابيتو أن التحسن "لم يحصل بشكل مفاجئ"، بل كان بسبب التغييرات الأخيرة التي شملت جميع نواحي الفريق.

فقال: "التحسّن متواصل في طريقة عملنا".

وتابع: "قمنا بتغيير منظمّتنا، غيّرنا أساليب التواصل، المسؤوليات وبتنا نعمل بشكل أكثر كفريق متكامل".

واسترسل: "غيرنا كذلك من الاستراتيجيات ومقاربة السباقات. بتنا أكثر هجومية ولا نعتمد على الدفاع فقط".

وأضاف: "عندما تمتلك تاسع أسرع سيارة، يكون لديك متسع لتجربة أمور مختلفة، وليس فقط محاولة اللحاق بالآخرين. بل تجربة أمور جديدة قد لا تتمكن الفرق أمامنا من تجربتها لأنها قد تحمل مجازفات".

واستطرد: "أعتقد أننا جازفنا في عدة مرات سواء لناحية خيارات الإطارات أو غيرها، وقد نجح الأمر".

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وباتت ويليامز تمتلك مجموع نقاطٍ جيداً يضعها بالمركز الثامن ضمن ترتيب بطولة المصنعين، وبفارق 16 نقطة أمام ألفا روميو مع بقاء سبعة سباقات حتى نهاية الموسم.

ويشعر راسل أن نقاط ويليامز في المجر - التي كانت المرة الأولى منذ 2019 في ألمانيا - كانت علامة فارقة في مسيرة الفريق هذا الموسم.

فقال: "تسجيل تلك النقاط في المجر، مع حمل أخف على كاهلنا، سمح لنا بالاحتفال حقاً بما أنجزناه".

وأكمل: "من الواضح أن نتيجتنا كانت ممتازة في سبا، وذلك منح الفريق دفعة معنوية كبيرة".

واختتم: "أعتقد أننا أثبتنا قدرتنا على الاتحاد سوية كفريق لتقديم أفضل ما لدينا من قدرات، وأن النتائج الجيدة ممكنة. لذا أنا مسرور بكل تأكيد".

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