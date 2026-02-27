تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

كأس فريدة من نوعها استعداداً لأول سباق فورمولا 1 في مدريد

كشف منظمو حلبة "مادرينغ" عن كأس من تصميم بينينفارينا لسباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، الذي سيُقام لأول مرة في مدريد خلال شهر سبتمبر

منشور:
كأس جائزة مدريد الكبرى

كأس جائزة مدريد الكبرى

الصورة من قبل: جائزة مدريد الكبرى

كشفت جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 عن كأس لافتة للنظر، احتفالاً بانتقال السباق إلى مدريد في شهر سبتمبر، بعد اختيار تصميم من استوديوهات بينينفارينا الإيطالية.

واختار منظمو حلبة "مادرينغ"، التي لا تزال قيد الإنشاء بالقرب من مطار باراخاس في مدريد، التصميم الإيطالي من بين ثلاثة تصاميم نهائية وصلت إلى المرحلة الأخيرة من المنافسة. 

حيث قامت بينينفارينا ببناء تصميم الكأس حول أكثر عناصر الحلبة إثارة للإعجاب، وهو المنعطف السريع المائل المعروف باسم "مونومنتال". كما يتضمن تصميم الكأس خريطة الحلبة بالكامل.

ويُعد هذا المنعطف، ذو الشكل شبه البيضاوي وبميلان يصل إلى 24%، جزءاً من حلبة هجينة بطول 5.4 كيلومترات وتضم 22 منعطفاً، تجمع بين أقسام مُنشأة خصيصاً وأخرى تعتمد على الشوارع المحيطة بمركز IFEMA للمعارض في ضواحي العاصمة الإسبانية.

وبالإضافة إلى تاريخ بينينفارينا الطويل مع العلامات الإيطالية مثل فيراري، مازيراتي وألفا روميو، فإن الاستوديو الإيطالي ليس غريباً عن تصميم كؤوس الفورمولا 1، بعدما قدم سابقاً جوائز سباقات قطر، أذربيجان، الصين والبرازيل.

كأس جائزة مدريد الكبرى

كأس جائزة مدريد الكبرى

الصورة من قبل: Madrid Grand Prix

وأكد المنظمون بثقة أن أعمال بناء حلبة مادرينغ تسير وفق الجدول الزمني المحدد استعداداً لاستضافة السباق الافتتاحي في عطلة نهاية الأسبوع الموافق 13 سبتمبر، بعد تجاوز تأخير في إجراءات المناقصة واعتراضات محلية تتعلق بالضوضاء والمخاوف البيئية. ومن المقرر أن تنتهي أعمال البناء الأساسية بحلول نهاية شهر مايو.

حيث قال لويس غارسيا أباد، المدير العام للحلبة: "نواصل الالتزام بجميع محطاتنا الرئيسية وفق الجدول الزمني، وهناك حماس يومي كبير في مدريد بينما نعمل على بناء موطن عالمي المستوى وطويل الأمد للفورمولا 1 في إسبانيا على حلبة مادرينغ."

وأضاف: "لا يزال من المقرر الانتهاء من الأعمال خلال الأشهر القليلة المقبلة كما هو مخطط، وبعدها سنكون جاهزين لتنظيم حدث تجريبي وإجراء جميع الفحوصات النهائية مع الفورمولا 1 و’فيا’ قبل سباق سبتمبر."

وقد وقّعت الحلبة مع سائق ويليامز، كارلوس ساينز، ليكون سفيراً رسمياً لها. 

وفي الوقت ذاته، وقّعت حلبة برشلونة-كاتالونيا اتفاقاً بالتناوب يسمح لها باستضافة السباق الإسباني في مواسم 2028 و2030 و2032، بالتناوب مع بلجيكا. 

حيث كان من المقرر أن ينتهي عقد برشلونة السابق بعد نسخة 2026 التي ستقام في شهر يونيو.

Madring layout for Formula 1's Spanish Grand Prix, including Turn 12's 'Monumental' banking.

Madring layout for Formula 1's Spanish Grand Prix, including Turn 12's 'Monumental' banking.

