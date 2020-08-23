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قيود "فيا" على نسخ السيارات "ليس لها أيّ تأثير" على نموذج ريسينغ بوينت

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قيود "فيا" على نسخ السيارات "ليس لها أيّ تأثير" على نموذج ريسينغ بوينت

يعتقد أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت أنّ القيود المقبلة التي ستفرضها "فيا" على نسخ السيارات في بطولة العالم للفورمولا واحد "لن يكون لها أيّ تأثير" على نموذج عمل ريسينغ بوينت.

أكّدت "فيا" تعديلها للقوانين لموسم 2021 من أجل منع نسخ السيارات واعتماد الهندسة العكسيّة للتصاميم الأخرى من خلال الصور الفوتوغرافيّة.

يأتي ذلك على إثر الجدل المحيط بمقاربة ريسينغ بوينت التصميميّة لسيارتها "آر.بي20" المبنيّة على تصميم سيارة مرسيدس "دبليو10" الفائزة باللقب في 2019.

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واعتُبر الفريق مذنبًا عبر نسخه لقنوات تهوية المكابح الخلفيّة لسيارة مرسيدس، لكنّه استأنف القرار وسيتمّ عرض القضيّة على محكمة الاستئناف الدوليّة التابعة لـ "فيا".

وأكّد نيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون سيارات المقعد الأحادي في "فيا" والأمين العام لـ "فيا" بيتر باير أنّه سيتمّ وضع حدٍ لنسخ السيارات من خلال تحديث القوانين للعام المقبل.

لكنّ زافناور لا يعتقد بأنّ تغييرات القوانين سيكون لها أيّ تأثير على نموذج عمل فريقه بالتقدّم إلى الأمام.

وقال: "لا أعتقد بأنّ ذلك سيُغيّر نموذج عملنا على الإطلاق. لسنا الفريق الأكثر تأثّرًا بذلك".

وأضاف: "لدينا 500 موظّف، وسبب عدم امتلاكنا لـ 700 أو 800 موظّف مثل الفرق الكبيرة هو افتقارنا للتصنيع في منشآتنا (المحرّكات)".

وأردف: "لكن لو قارنتمونا بالآخرين على صعيد التصميم، والتطوير، وطاقم الانسيابيّة، فإنّنا بذات المستوى. نحن بذات المستوى مع الفرق الكبيرة".

وأكمل: "لا تأثير لذلك على الإطلاق. دائمًا ما كنّا مُصنّعًا منذ أيّام فريق جوردان وصولًا إلى أيّام ريسينغ بوينت. لدينا القدرة على التصميم والتطوير والتصنيع بالنسبة لجميع المكوّنات الخاصة بنا".

ثمّ تابع: "أصبحت القوانين أكثر وضوحًا، وسنبقى ضمن أطر تلك القوانين. لا مشكلة على الإطلاق".

وكانت ريسينغ بوينت قد سعت للدخول في شراكة تقنيّة مكثّفة مع مرسيدس ما كان يعني حصولها على جميع المكوّنات غير المدرجة التي لا تُصمّمها بنفسها، وهو ما تزعم بأنّه السبب وراء إقدامها على نسخ تصميم مرسيدس.

وطُرحت بعض المخاوف من قبل عددٍ من الفرق حيال نتيجة قضيّة ريسينغ بوينت قبل أن تُعلن "فيا" عن قيودها الجديدة بشأن النسخ.

وكانت مكلارين وويليامز قد عبّرتا في البداية عن نيّتهما استئناف القرار بشأن القضيّة، قبل أن تتراجعا إثر ذلك.

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في المقابل مضت فيراري ورينو قدمًا في الاستئناف، حيث قالت فيراري أنّها تسعى للحصول على "الوضوح والشفافيّة" حيال قوانين النسخ.

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