قيمة مجموعة ساعات شوماخر تتجاوز 4 مليون دولار بعد هجوم سيبرانيّ أخّر المزاد
تم بيع 8 من مجموعة ساعات مايكل شوماخر الخاصة بقيمة تجاوزت 4 ملايين دولار أمريكي ضمن مزاد تأخّر بسبب هجوم سيبراني.
الصورة من قبل: دانيال كاليسز
تعود الساعات المعروضة إلى مايكل شوماخر، الأسطورة الألمانية وبطل العالم 7 مرات في الفورمولا واحد، حيث وصل رقم البيع إلى 4.41 مليون دولار أمريكي.
وقد تم تأجيل المزاد بسبب هجوم سيبراني تعرض له المكان في جنيف.
ومن أهم المعروضات، ساعة Platinum Vagabondage 1، تم تقديمها إلى الأسطورة الألمانية كهدية شخصية من قبل جان تود مديره السابق ضمن فريق فيراري.
وتُظهر هذه الهدية مقدار قوة العلاقة بين تود ومصمم الساعات فرانسوا-بول جورن، وتمثل رمزية ألقاب بطل العالم الألماني، تصميم خوذته وشعار الحصان الجامح.
وتم حفرها بإهداء من تود إلى شوماخر، في أواخر عام 2004، وتم بيعها بمبلغ 1.66 مليون دولار.
من بين الساعات الأخرى، نسخة Audemars Piguet خاصة، تم تقديمها إلى شوماخر من قبل تود أواخر 2003. وتضم إهداء للقبه السادس.
الساعة الثالثة المميزة هي Rolex Daytona Paul Newman، امتلكها شوماخر بشكل شخصي.
ويعتبر شوماخر من أكثر السائقين نجاحاً في تاريخ الفورمولا واحد، حيث يتشارك الرقم القياسي من 7 ألقاب مع لويس هاميلتون.
واعتزل شوماخر منافسات البطولة نهاية موسم 2012، وذلك بعد عودة قصيرة مع مرسيدس، لكنه تعرض لحادثة تزلج أدت لإصابة بالغة تركته في غيبوبة. ومنذ ذلك الحين تفرض عائلته حظراً شديداً على وضعه الصحي.
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