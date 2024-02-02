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قيمة فيراري السوقية ترتفع 7 مليارات دولار عقب خبر ضم هاميلتون

ارتفعت قيمة سهم فيراري بنسبة أكثر من 10٪ لتصل إلى أعلى مستوى قياسي جديد في بورصة نيويورك يوم الخميس بعدما تم الكشف عن خبر انتقال لويس هاميلتون إلى القلعة الحمراء.

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شعار فيراري

كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فقد تم بالفعل تأكيد عملية انتقال هاميلتون إلى فيراري اعتباراً من عام 2025، وهي خطوة صادمة للغاية.

لكن كان لـ هاميلتون تأثير واضح للغاية، حيث ارتفعت قيمة شركة فيراري بشكل كبير عند افتتاح بورصة نيويورك.

بعد أن أغلقت تداولات يوم الأربعاء بسعر سهم قدره 346.78 دولاراً، ارتفعت بشكل كبير إلى 384.00 دولاراً قريباً من افتتاح البورصة يوم الخميس، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر.

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وذلك يعني أن قيمة فيراري السوقية قد وصلت إلى ما يقارب 69.12 مليار دولار - وهو يتجاوز كثيراً القيمة التي كانت عليها مع نهاية التداول يوم الأربعاء (قبل إعلان الصفقة) والبالغة 62.4 مليار دولار.

وبات سعر السهم الحالي لفيراري أكبر بشكل ملحوظ مقارنة بأدنى سعر له طوال 12 شهراً والبالغ 252.17 دولاراً.

 
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