قوة أستون مارتن في التصفيات باقية رغم التركيز على وتيرة السباقات

سواء على صعيد وتيرة السباق أو النتائج، فإن أستون مارتن تحتل خامس ترتيب المنافسة في موسم 2024 حتى الآن، مع التوجه لجولة ميامي، حيث تتأخر بـ 12 نقطة خلف مرسيدس التي تحتل المركز الرابع.

لكن ورغم أن الفريق عانى لمجاراة فيراري ومكلارين في السباقات، لكن السيارة قدمت تأديات متميزة في التصفيات.

فقد تأهل فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين، في صفي الانطلاق الثاني أو الثالث في 4 من أصل 5 جولات، لكنه كان يتراجع خلال السباقات.

ويرى توم ماكولو مدير الأداء لدى أستون مارتن، أن الفريق يواصل السير على تحسين وتيرة السباقات، لكن مع الإبقاء على قوته في التصفيات.

فقال: "في كل سباق، نواجه نفس المجريات. الفوارق في التصفيات ضئيلة جداً بين فرق المقدمة أو الفرق الخمسة الأولى".

وأكمل: "استخلاص أفضل ما تقدمه السيارة، الإطارات، وفهمها كان بالتأكيد نقطة قوة لنا هذا الموسم، وسيكون كذلك فيما يتعلق بالسباقات".

وتابع: "نحن نحاول كل ما بوسعنا لتحضير السيارة بأفضل ما يمكن. ولن نقوم بالتحسينات في التصفيات وتجاهل السباق".

وأردف: "العمل يتركز حول تطويرات السيارة والفهم الكامل لكيفية تحسينها والعمل على الإطارات. هناك بعض الفرق التي تقوم بعمل أفضل منا حالياً، لكننا نعمل بقوة لتحسين ذلك".

بالمقابل، أشار ماكولو إلى أن السيارة قد تحسنت في عدة نواحٍ من بينها الكفاءة أثناء استعمال "دي آر أس".

فقال: "لطالما كان الهدف تحسين الأداء في السباقات وليس التصفيات".

وأكمل: "الكفاءة أثناء استعمال ’دي آر أس’ ستساعدنا كذلك في التصفيات، والتصفيات هامة بالفعل".

واختتم: "تم اتخاذ الكثير من القرارات أثناء عملية التطوير وهذا ما ساعدنا في التصفيات، لكن تركيزنا الأساسي هو تطوير سيارة سريعة في السباقات".