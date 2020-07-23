قوانين المحادثات اللاسلكية منعت مرسيدس من طمأنة هاميلتون حيال محركه

عندما أكمل هاميلتون لفة التحمية ووصل إلى موقع انطلاقه، قال لفريقه أن "المحرك يصدر أصواتاً وكأنه سيتوقف".

وكانت مرسيدس تعلم أنه لا توجد مشكلة في محرك هاميلتون، لكن القوانين التي تمنع إعطاء توجيهات للسائق قبل السباق، كانت تعني أن الفريق لم يكن قادراً على طمأنة البريطاني.

وكان فريق هاس قد واجه غرامة لنفس القانون، حيث تلقى سائقاه عقوبة 10 ثوانٍ، نظراً لأن مهندسيهما أخبراهما خلال لفة التحمية بفائدة الدخول إلى منصة الصيانة لتبديل الإطارات.

وكذلك الأمر وبسبب القانون نفسه، لم يتمكن دانييل كفيات سائق ألفا تاوري - الذي أراد الدخل للمنصة لتبديل الإطارات - من مناقشة تلك الاستراتيجية مع فريقه.

حيث قال شوفلين ضمن فيديو نشرته مرسيدس: "أشار لويس إلى مشكلة خلال لفة التحمية، حيث قال أنه يعتقد بأن المحرك سيتوقف".

وأكمل: "كانت تلك مشكلة في أحد المستشعرات، لذا كنا نعلم أنها ليست مشكلة كبيرة، وبانتظار انتهاء لفة التحمية".

وتابع: "لم تكن تلك مشكلة كبيرة، ولم تكن لتتسبب بتوقف المحرك، وهناك إجراء وقائي لمنع المحرك من التوقف في الحقيقة، لكننا لم نقل له أن كل شيء طبيعي".

واختتم: "ذلك بسبب القوانين التي تمنعنا من التكلم مع السائق طوال لفة التحمية. لذا كنا نعلم أن كل شيء طبيعي، لكن كان عليه الحفاظ على هدوئه والسيطرة على قلقه، حتى انطلاق السباق".