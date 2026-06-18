"قلبي كان يخفق من شدة السعادة": هاميلتون يكشف أول أحاسيسه بعد فوز برشلونة
تكلم لويس هاميلتون عن مشاعره بعد تحقيق أول فوز له مع فيراري في جائزة إسبانيا الكبرى.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: كلايف روز
شهد السباق في برشلونة أداءً قوياً من هاميلتون طوال مجرياته واستفاد فيه من توقيت مثالي لسيارة الأمان الافتراضية، ما سمح له بتجنب خسارة زمن كبير خلال التوقفات والدخول في موقع السيطرة على السباق.
وتحدث هاميلتون بعد السباق أيضاً عن علاقته الطويلة مع فيراري وإعجابه بفترة مايكل شوماخر.
حيث قال بطل العالم سبع مرات: "هذه هي الخطوة الأولى من قصتنا".
وأكمل: "كما تم تذكيري بأن 30 عاماً قد مرت منذ فوز مايكل بالسباق".
وأردف: "في ذلك الوقت، كنت أجلس على الأريكة في المنزل، مثل معظمكم على الأرجح".
وأضاف: "كان هناك طبق طعام على حجري، وكنت أشاهد الناس يأكلون السندويشات أو النودلز بالدجاج. كان عمري 12 عاماً حينها".
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واسترسل: "كنت أنظر إلى تلك السيارة الحمراء وأفكر: 'أتساءل كيف سيكون شعور الجلوس داخل تلك المقصورة؟'".
وتابع: "الآن أصبحت مقصورتي بيضاء، وأنا لست سعيداً بذلك. لطالما أردتها أن تكون حمراء مثل سيارة مايكل. سأجعلها حمراء مرة أخرى يوماً ما".
وعقب العودة إلى منطقة المرآب في نهاية السباق، ركض هاميلتون إلى فريقه فيراري للاحتفال بهذا الإنجاز.
بل حتى أن هاميلتون اعترف بأنه كان قريباً من الإغماء بسبب شدة المشاعر التي عاشها.
حيث أضاف هاميلتون: "ارتداء بدلة السباق الحمراء والوقوف في الصف الأمامي أمام ذلك الفريق الرائع… ورؤيتهم أثناء عزف النشيد الوطني".
وأكمل: "كانت الأصوات غير متناسقة قليلاً، لكن مجرد عيش تلك اللحظة ورؤية السعادة في عيونهم كان أمراً مذهلاً".
واختتم: "كدت أفقد الوعي بعد عناقهم. كان قلبي يخفق من شدة السعادة".
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