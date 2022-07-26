قطعة الحطام "المحيّرة" ليست السبب وراء معاناة نوريس في فرنسا

تأهل نوريس خامساً في فرنسا فاصلاً سيارتي مرسيدس، لكنه قدم انطلاقة متواضعة وخسر مركزه لكل من جورج راسل وفرناندو ألونسو.

وكسب مركزاً عندما تعرض شارل لوكلير لحادثة أنهت سباقه، إلا أنه خسر مركزاً لصالح كارلوس ساينز ليكتفي بالمركز السابع.

وأظهرت الكاميرات بعد السباق، نوريس وهو يلتقط قطعة حطام عالقة في سيارته قبل أن يتفحصها ويضعها في قمرة القيادة.

وأكدت مكلارين لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن تلك القطعة التي علقت بسيارة نوريس في المراحل الأخيرة من السباق لم تؤثر على وتيرته.

بينما قال نوريس: "أعتقد أننا حققنا كل ما بوسعنا القيام به. محبط لأنني وبعد التصفيات كنت آمل بإمكانية الضغط بشكل أكبر".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك يعود لتقديمي لفة جيدة جداً جداً في التصفيات وفصلتُ سيارتي مرسيدس التي أظهرت أنها تمتلك تقريباً سيارة قادرة على الفوز".

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، اعترف نوريس بأن وتيرة مكلارين أقوى في التصفيات مقارنة بالسباق.

حيث قال: "هناك اختلاف بين وتيرتي التصفيات والسباق. لسبب ما، نحن ربما نمتلك وتيرة أفضل في التصفيات".

وأكمل: "الإطارات الجديدة وكمية الوقود القليلة عوامل تُخفي الكثير من مشاكلنا، وحالما نستعمل كمية وقود أكبر وإطارات أقدم، تظهر تلك المشاكل، نحن بطيئون للغاية".

وتابع: "ذلك بالتأكيد يؤثر على التوازن، والتوازن هو ما يمنحك زمناً جيداً في التصفيات. لهذا نحن نعاني في السباق أكثر من التصفيات".

وأردف: "أدخلنا بعض التعديلات منذ يوم الجمعة، لكن يبدو بشكل عام أننا نخسر بعض الأداء يوم الأحد".

من جهة أخرى، يعي نوريس أن الأداء في التصفيات سيكون مفيداً على حلبات مثل الجولة المقبلة في المجر، لكنه أشار لتفضيله وجود وتيرة جيدة في السباقات.

فقال: "في حلبات معينة، نعم، ذلك أمر جيد. لكننا وعلى الكثير من الحلبات المتبقية بحاجة لسيارة جيدة. لحزمة جيدة. تحتاج لتصفيات جيدة وسباق جيد، لأنني وبالرغم من تأهلي أمام جورج، لكنه حقق منصة تتويج في السباق".

واختتم: "ألبين كانت أسرع منا طوال الموسم تقريباً لكنهم ارتكبوا الكثير من الأخطاء بينما قمنا نحن بعمل جيد للاستفادة والتقدم، لكن تواجدنا خلفهم ضمن الترتيب العام أمر منطقيّ وهو الموقع الذي تستحقه سيارتنا".