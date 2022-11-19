قطر وسبا من بين السباقات الستّ القصيرة لموسم 2023
اختارت بطولة العالم للفورمولا واحد ستّ حلبات مبدئيًا لاستضافة السباقات القصيرة في موسم 2023، حيث كانت قطر وسبا ضمن القائمة.
مع منح "فيا" الضوء الأخضر مؤخّرًا لرفع عدد السباقات القصيرة بالمقارنة مع ثلاثٍ هذا العام، درس القائمون على البطولة بعناية أفضل الحلبات لاستضافتها.
وتعلّق جزء من المحادثات خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد أمسٍ الجمعة في أبوظبي بخطط موسم 2023 ومواقع استضافة السباقات القصيرة.
وأكّدت عدّة مصادر أنّ الفورمولا واحد أخبرت الفرق بأنّ خططها الحاليّة للسباقات القصيرة ستكون كالتالي:
جائزة أذربيجان الكبرى – باكو
جائزة النمسا الكبرى – ريد بُل رينغ
جائزة بلجيكا الكبرى – سبا-فرانكورشان
جائزة قطر الكبرى – لوسيل
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى – أوستن
جائزة البرازيل الكبرى – إنترلاغوس
وفي حين أنّ تلك المواقع لم يتمّ تأكيدها بشكلٍ نهائي ببعد، حيث لا تزال المملكة العربيّة السعوديّة منافسة على مبادلة محتملة مع قطر، فإنّ بعض المصادر أشارت إلى أنّ هذه الخيارات ستكون شبه نهائيّة.
ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ هذه الخيارات جاءت نتيجة رغبة في ضمان إقامة السباقات القصيرة على حلبات تُوفّر الكثير من فرص التجاوز.
وإلى جانب تحديد الحلبات التي ستُقام عليها السباقات القصيرة، لا تزال الفورمولا واحد تدرس فكرة جعل سباقات السبت أحداثًا منفصلة كي لا تُحدّد ترتيب شبكة انطلاق الجائزة الكبرى الرئيسيّة.
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