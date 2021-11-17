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فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

قطر واثقة من أنّ سباقها الأول في الفورمولا واحد سيشهد "العديد من التجاوزات"

أبدى عمرو الحمد المدير التنفيذي للاتّحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ثقته بأن السباق الأول للفورمولا واحد على حلبة لوسيل الدولية سيوفّر "الكثير من التجاوزات" بالرُغم من المخاوف بأنّ ذلك الأمر قد يكون صعبًا.

قطر واثقة من أنّ سباقها الأول في الفورمولا واحد سيشهد "العديد من التجاوزات"

سيزور قطار الفورمولا واحد قطر للمرة الأولى نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد إضافة حلبة لوسيل إلى الروزنامة كبديل عن جائزة أستراليا الكبرى المُلغاة. كما أن هذه الجائزة ستكون انطلاقة صفقة لعشر سنوات ستتواجد فيها جائزة قطر الكبرى على الروزنامة بدءًا من العام 2023.

ولطالما كانت حلبة لوسيل إحدى الدعائم الأساسية على روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" منذ افتتاحها في 2004، لكنّها لم تستضف بطولة كبيرة في منافسات المقعد الأحادي منذ أن زارتها بطولة "جي بي2" في 2009.

ومن المتوقّع أن تتطلب الحلبة إعدادات مرتفعة الارتكازية من سيارات الفورمولا واحد بسبب المقطع الأوسط التقني على المسار، ما دفع إلى مخاوف حيال قدر التجاوزات الذي سيكون ممكنًا في السباق.

لكنّ الحمد يشعر بالثقة بأن الافتقار لبيانات حول أداء السيارات على الحلبة والتصميم المتدفق سيوفّران عرضًا مثيرًا على المسار.

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حيث قال: "لا أحد لديه أيّة بيانات هنا، لا أحد قاد هنا من قبل، وهذا بالتأكيد سيُضيف الكثير من الإثارة للحدث".

وأضاف: "كل دقيقة في التجارب الحرة ستكون هامة في صُنع الفارق كون الفرق ما تزال لا تعلم نوع الإعدادات التي تحتاجها مع سياراتها".

وتابع: "الاستراتيجيات ستكون مختلفة تمامًا فيما يتعلّق بتآكل الإطارات، كونها حلبة سريعة للغاية، أو متدفقة مع بعض فرص التجاوز".

وأكمل: "أعلم من منظوري كسائق تنافسي بأن الحدث سيشهد الكثير من التجاوزات، وذلك ضدّ كل التكهنات التي تم نشرها بأن تلك حلبة مقطع مستقيم، وهو ما ليس صحيحًا، فهي حلبة تقنية للغاية تحتاج الكثير من الارتكازية. هنالك العديد من الاستراتيجيات التي ستتضمّن تآكل الإطارات هنا كذلك".

جديرٌ بالذكر أنّ أن الفورمولا واحد ستنتقل إلى حلبة جديدة في قطر عندما يبدأ عقد الـ 10 أعوام في 2023، حيث لن يكون هنالك سباق في العام المُقبل في ظل تركيز الدولة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

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