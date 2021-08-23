قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل

قامت الفورمولا واحد بدراسة عدة خيارات للنصف الثاني من الموسم، وذلك على ضوء تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على إقامة الجولات.

وباتت جائزة اليابان الكبرى أحدث الجولات التي تم إلغاؤها، لتنضم إلى كندا، سنغافورة، أستراليا.

ويعمل مسؤولو الفورمولا واحد على إيجاد بديل عن جائزة أستراليا الكبرى التي كانت مقررة يوم 21 نوفمبر.

لكن الخطط باتت تتجه نحو قطر لملء ذلك الشاغر في نوفمبر، وفقاً لعدة مصادر، وذلك ما يعني أن البطولة ستنجح بإتمام 23 جولة كما كان مقرراً لهذا الموسم.

وتمتلك حلبة لوسيل الدولية تصنيفاً من الدرجة الأولى، وهو المطلوب من أجل استضافة سباق فورمولا واحد، كما أنها كانت جزءاً أساسياً من روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" منذ 2004، حيث استضافت الجولتين الافتتاحيتين للموسم المنصرم.

كما أنها استضافت جولات من بطولة العالم للسيارات السياحية وكذلك سوبر بايك العالمية، لكنها لم تستضف سباقاً لسيارات المقعد الأحادي منذ 2009 مع بطولة آسيا في جي بي 2.

وتمتلك الحلبة نظام إضاءة كامل يسمح بإقامة سباقات ليلية كذلك، كما حصل في "موتو جي بي".

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي تصوير: صور موتورسبورت

وإقامة سباق في قطر، تعني مجموعة متتالية من السباقات في الشرق الأوسط نهاية الموسم، حيث من المفترض أن تقام جولتا المملكة العربية السعودية (5 ديسمبر/كانون الأول) وأبوظبي (12 ديسمبر) في آخر الموسم.

وما زالت هناك علامات استفهام حيال جولتي المكسيك والبرازيل، حيث تعتبر هاتان البلدان ضمن المنطقة الحمراء بالنسبة للمملكة المتحدة، بينما من المتوقع أن تواجه أوستن - التي من المحتمل أن تستضيف جولة مزدوجة - موجة جديدة من إصابات كورونا.

ويشكل السفر إلى البلدان المصنفة ضمن المنطقة الحمراء معضلة أمام الفرق وطواقم العمل من بريطانيا، حيث يتوجب عليهم الخضوع إلى حجر صحي لعشرة أيام عند عودتهم إلى موطنهم، وفقاً لما تقتضيه القوانين الصحية المرعية.