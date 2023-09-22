قطر تسعى لتحقيق أهداف عالية مع الاستعداد للترحيب بعودة الفورمولا واحد

بعد أن استضافت بطولة "موتو جي بي" بنجاح منذ العام 2004، مُنحت حلبة لوسيل الدولية (LIC) الفرصة لتنظيم سباق فورمولا واحد في نوفمبر 2021 بعد خسارة العديد من السباقات بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم أنّ تطوير الحلبة والمرافق المحيطة بها كان بالأساس مخصّصًا لسباقات الدراجات ذات العجلتين، ورغم أنه توجب على القيّمين على الحلبة إجراء السباق في مهلة قصيرة، إلا أنّ قطر نظمت حدثًا رائعًا ونالت الكثير من الثناء من السائقين ورؤساء الفرق على حدٍ سواء.

الآن، بينما تستعد شركة LIC للترحيب بعودة الفورمولا واحد في عطلة نهاية الأسبوع من 6 إلى 8 أكتوبر، أوضح الرئيس التنفيذي للحلبة، عمرو الحمد، طموحاته لجعل سباق جائزة قطر الكبرى أحد أفضل السباقات في العالم.

وقال: "تتمتع قطر بسجل حافل في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وقد رسّخت مكانتها كمركز مهم للرياضة. نحاول دائمًا رفع مستوى التوقعات، وطموحنا ليس فقط أن نكون رواد رياضة السيارات في المنطقة، بل في العالم أجمع".

وأضاف: "لقد كنا دائمًا روادًا في مجال التنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الضخمة في قطر، وهذا مجرد استمرار لما قدمناه على مر السنين".

على الرغم من نجاح حدث 2021، الذي فاز فيه البريطاني لويس هاميلتون، لم تكن هناك خطط أبدًا لاستضافة الفورمولا واحد العام الماضي كون قطر كانت مشغولة بالاستعداد لكأس العالم FIFA، حيث عرضت البلاد مرة أخرى قدراتها مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو، الذي وصف الحدث بأنه أفضل كأس عالم في التاريخ.

ومع ذلك، فإنّ العلاقة الجديدة بين الفورمولا واحد وقطر عملت بشكلٍ جيّد لدرجة أنه تم الاتفاق على جعل الحدث ثابتًا على المدى الطويل على التقويم، مع عقد أولي مدته 10 سنوات يبدأ هذا العام.

وأضاف الحمد: "إنّ استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم كان أمرًا رائعًا بالنسبة لقطر، لكنه بالتأكيد لم يكن نهاية الطموحات الرياضية للبلاد. كان الناس يتساءلون عما سيحدث لقطر بعد كأس العالم، والإجابة هي أننا سنستمر في جذب أفضل نجوم الرياضة وأفضل الفرق، وسنواصل تنظيم أحداث مذهلة".

أتاحت استضافة سباق الفورمولا واحد في حلبة لوسيل الدولية، الفرصة لعرض ما يمكن أن تقدمه قطر والحلبة لفرق الفورمولا واحد والسائقين والمتفرجين. ومن ثم، تم إعادة بناء مرافق المشجعين حول الحلبة بالكامل لتوفير أفضل تجربة للجماهير والفرق. وقال الحمد: "لقد اغتنمنا الفرصة للقيام بالكثير من أعمال التجديد وتحديث الكثير من الجوانب، ليس فقط للمتنافسين، ولكن أيضًا للمشاهدين لتعزيز تجربتهم في يوم السباق".

"لقد قمنا بتزفيت الحلبة بأكملها، على الرغم من أنّ ذلك لم يكن مطلوبًا، وقمنا بتركيب منصات جديدة. لقد كانوا أكثر ملاءمةً لمواصفات "موتو جي بي" لكنهم أصبحوا الآن متوافقين مع مواصفات الفورمولا واحد."

وأضاف: "لقد قمنا أيضًا بتركيب أنظمة جديدة للصرف الصحي وتصريف الأمطار، على الرغم من أنّ الأمطار لا تهطل كثيرًا في قطر، إلا أننا قررنا عدم ترك أي تفصيل دون أن نعالجه".

"ستكون تجربة Paddock Club مختلفة تمامًا هذا العام، وكذلك مناطق المشجعين، ولكن الشيء الأكثر تميزًا في لوسيل هي المصابيح الكاشفة، بطبيعة الحال، كما أنّ إقامة السباق ليلاً يزيد من رونق الحدث. لقد كنا أول من استضاف سباق ’موتو جي بي’ ليلاً، وقد أثبت هذا الأمر شعبيته الكبيرة، لذلك بقي على هذا النحو منذ عام 2007. تساعد الأضواء والطبيعة السريعة للمسار على خلق مشهد رائع. لقد قمنا بتجديد الإضاءة على مر السنين، ولدينا الآن نظام جديد مستدام للمصابيح التي تعمل بتقنية الـ LED".

على الرغم من إعادة تحديد المسار، إلا أنه لم يكن هناك حاجة لتغيير تصميم الحلبة، مع أنها كانت مصمّمة في البداية لسباقت الدراجات، أي سباقات العجلتين وليس السيارات المجهزة بأربع عجلات. وأضاف الحمد: "إنه مسار انسيابي وسريع للغاية، وكانت ردود الفعل التي تلقيناها من السائقين والفرق بعد سباق 2021 ممتازة".

"إنها حلبة آمنة للغاية. لقد تم تصميمها من أجل"موتو جي بي"، وبالتالي فإنّ مناطق الأمان مختلفة تمامًا عما اعتدنا عليه في الحلبات الأخرى. لقد بذلنا الكثير من الجهد لإنجاز كل شيء بشكلٍ صحيح لحدث هذا العام، وأنا أتطلع بفارغ الصبر لقضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة".

"لقد قدمنا حدثًا قويًا للغاية في العام 2021 وأعتقد اعتقادًا راسخًا أننا سننظم حدثًا أفضل في الفورمولا واحد هذا العام. كل من شارك في تنظيم هذا الحدث يتطلع إليه بفارغ الصبر، كانت مبيعات التذاكر رائعة، حيث تم بيع تذاكر المدرج الرئيسي والمدرج الشمالي بسرعة. لدينا بعض العروض الترفيهية المثيرة بعد السباق، وأنا واثق من أن المتفرجين سيعودون إلى منازلهم وهم سعداء للغاية".