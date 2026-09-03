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قطر تؤكد: الوضع "آمن" مع الأمل بالإبقاء على سباقي الفورمولا 1 وموتو جي بي

مع شبح التوترات في الشرق الأوسط وإلغاء جولة بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" هذا العام، تؤكد قطر أن الوضع عاد إلى طبيعته وتواصل استعداداتها لاستضافة مناسبات الجائزة الكبرى في كل من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 وبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

تيا كوربون خلدون يونس
منشور:
قبل السباق

تواصل حلبة لوسيل الدولية مع الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية الاستعدادات لاستضافة جائزة قطر الكبرى في بطولتي الفورمولا 1 وموتو جي بي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وقد تسبب الصراع الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران بالفعل في اضطرابات كبيرة في جداول البطولات الدولية. واضطرت بطولة العالم للتحمل "دبليو إسي"، على وجه الخصوص، إلى تأجيل سباق قطر 1812 كيلومترًا، الذي كان مقررًا في الأصل في فبراير/شباط قبل إعادة جدولته إلى أكتوبر/تشرين الأول، ثم أُعلن في نهاية المطاف إلغاء السباق ونقل الجولة الختامية للموسم إلى مونزا.

ولا يزال الوضع يخضع لمراقبة دقيقة مع اقتراب نهاية الموسم في عدد من الفئات. ومن المقرر أن تتوجه الفورمولا 1 إلى قطر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، قبل اختتام بطولتها في أبوظبي، بينما من المقرر أيضًا أن تقام جولة قطر من بطولة موتو جي بي على حلبة لوسيل. أما بطولة العالم للراليات، فمن المقرر أن تتوجه إلى السعودية لخوض الجولة الختامية من الموسم.

ورغم أن الوضع الإقليمي لا يزال متغيرًا، وأن القرارات المتعلقة بهذه الفعاليات سيتعين اتخاذها بناءً على تطوراته، تؤكد قطر أنها تعتزم مواصلة استعداداتها وفق الخطة الموضوعة في الوقت الحالي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Mario Renzi - Formula 1 - Getty Images

وتحدث عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وحلبة لوسيل الدولية، بالتزامن مع الإعلان عن عودة الاختبارات التمهيدية لبطولة العالم للتحمل إلى لوسيل في عام 2027، مؤكدًا أن جائزتي الفورمولا 1 وموتو جي بي لا تزالان مدرجتين في الجدول حاليًا.

حيث قال: "الخطة هي إقامة السباق. نحن نعمل بكامل طاقتنا ونستعد لـ موتو جي بي، وينطبق الأمر نفسه على مناقشاتنا مع الفورمولا 1".

وأكمل: "بالطبع، هناك أمور يستحيل التنبؤ بها. الأمر صعب. لا نعرف ما الذي سيحدث. كان الوضع متغيرًا للغاية، رغم أنه ظل هادئًا جدًا حتى الآن. وسيتوقف الأمر على ما سيحدث خلال الشهرين المقبلين أو نحو ذلك".

وأردف: "من جانبنا، لا يمكننا إيقاف الاستعدادات. يجب أن نكون جاهزين. نحن نمضي خطوة بخطوة لمراقبة الوضع وتقييمه. لكن في الوقت الحالي، كل شيء على ما يرام. وكل شيء لا يزال في مكانه".

كما شدد رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية على أن قطر قادرة حاليًا على استضافة الفعاليات الدولية مجددًا في ظل ظروف طبيعية.

وأضاف: "علينا أن نفصل بين الجغرافيا السياسية وقدرات قطر عندما يتعلق الأمر بتنظيم الفعاليات الرياضية. لقد أثبتت قطر أنها قادرة على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى بأمان وتنظيمها وفق أعلى المعايير. أحداث عام 2026 لا تغير قدراتنا أو التزامنا".

واختتم: "لقد كانت قطر آمنة لعدة أشهر حتى الآن. ويعمل مطارنا بكامل طاقته، ولا سيما بالنسبة إلى رحلات العبور بين آسيا وأوروبا. وإذا أتيت إلى قطر، فسترى أننا عدنا إلى الحياة الطبيعية. لذلك، نحن نتطلع حقًا إلى الترحيب بعودة السباقات في وقت قريب جدًا".

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