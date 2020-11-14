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قطب انطلاق سترول الأوّل مهدّد بعد استدعائه للمثول أمام المراقبين

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قطب انطلاق سترول الأوّل مهدّد بعد استدعائه للمثول أمام المراقبين
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استدعى مراقبو الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" لانس سترول للمثول أمامهم للاشتباه في عدم امتثاله للأعلام الصفراء ما يُهدّد قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه.

سجّل سترول قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفورمولا واحد ضمن التصفيات الممطرة في تركيا، وتفوّق في طريقه على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل وسيرجيو بيريز زميله في ريسينغ بوينت.

لكنّ الكنديّ سيمثل أمام المراقبين بعد الاشتباه في عدم إبطائه لسرعته بقدرٍ كافٍ في منطقة الأعلام الصفراء في المنعطف السابع خلال لفّته السريعة.

وسيتعيّن عليه التوجّه إليه من أجل مناقشة الواقعة على الساعة الـ 18:30 دقيقة بالتوقيت المحليّ.

وكان سترول قد تلقّى تحذيرًا من فريقه حول الأعلام الصفراء، قبل أن يتمّ إخباره بعد ذلك: "إنه علمٌ أصفر وحيد، لذا واصل الضغط"، ليشقّ الكندي طريقه نحو قطب الانطلاق الأوّل.

كما أكّدت إدارة السباق لاحقًا أنّها ستنظر في لفّات جميع السائقين الذين حسّنوا أزمنتهم، لكنّها أكّدت حتّى الآن أنّ لاندو نوريس هو الوحيد الذي تحت تحقيقٍ رسمي.

وفي حال معاقبة سترول فسيرث ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل، ليكون الثالث في مسيرته في الفورمولا واحد.

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة تركيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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