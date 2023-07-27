قطب الانطلاق الأول لـ هاميلتون في المجر إثباتٌ أن سيارات الحقبة الحالية ما زالت "لغزاً"
قالت مرسيدس أن تحقيق لويس هاميلتون قطب انطلاق أول مفاجئ في المجر، إثبات على أن سيارات حقبة المؤثرات الأرضية الحالية ما زالت "لغزاً".
تفوق هاميلتون على ماكس فيرستابن متصدر ترتيب بطولة العالم في تصفيات المجر، حيث تأهل البريطاني أولاً على شبكة الانطلاق.
ورغم أن مرسيدس كانت تعاني من توازن سيارتها أغلب الموسم من دون توقعات قوية في المجر، لكن هاميلتون أحرز قطب انطلاق أول مفاجئاً، في إثبات على صعوبة فهم سيارات الجيل الحالي.
وضمن معرض كلامه بعد التصفيات، ألمح وولف إلى أن نتيجة تصفيات المجر دليل آخر على أنه من المستحيل توقع كيفية تصرف سيارات الحقبة الحالية.
فقال: "أعتقد أن هناك بالتأكيد جزء من سيارات هذه الحقبة، ما زال بمثابة لغز".
وأكمل: "الأداء يتأرجح بين جميع الفرق، تهانينا إلى فريق ألفا روميو: تأهلوا بالمركزين الخامس والسابع. لا أعتقد أنهم يفهمون تماماً من أين أتى الأداء".
وتابع: "يبدو أن ريد بُل هي الفريق الوحيد الذي نجح بفهم ما يجري. وربما مكلارين الآن".
ويرى وولف أن تحقيق قطب الانطلاق الأول كان بمثابة دافع حاسم للبريطاني بطل العالم سبع مرات، الذي لم ينطلق أولاً منذ سباق السعودية 2021.
فقال: "نقطة الضعف الأكبر في سيارتنا ليست انخفاض الارتكازية. بل أنها سيارة غير قابلة للتوقع".
وأردف: "لا يمتلك السائقان على الإطلاق الثقة للضغط بقوة خلال التصفيات، وأعتقد أنهما امتلكا سيارة منحتهما الثقة ما سمح لهما بالضغط".
وتابع: "هذه هي الناحية التي نحتاج للعمل عليها، تقديم سيارة متوازنة قابلة للتوقع".
وفيما يتعلق بتصفيات جورج راسل المخيبة، اعترف وولف بأن اللوم يقع على مرسيدس لأنها وضعت سائقها ضمن الزحام ما كلفه فرصة تسجيل لفة سريعة.
فقال: "كان القسم الأول فوضوياً للغاية، ليس بالنسبة لنا فحسب، بل للكثير من الفرق".
وأكمل: "كان هناك الكثير من السيارات، وقد وضعناه ضمن موقع سيء. هذا ما أضرّ بالكامل بلفته، لكن علينا تحمل المسؤولية لعدم وضعه ضمن موقع مناسب".
هاميلتون: التراجع في سباق المجر يعكس "حقيقة" أداء مرسيدس
هاميلتون: التراجع في سباق المجر يعكس "حقيقة" أداء مرسيدس هاميلتون: التراجع في سباق المجر يعكس "حقيقة" أداء مرسيدس
مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2023
مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2023 مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2023
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
وولف: فيرستابن يجعل سيارات المنافسين تبدو وكأنها سيارات فورمولا 2
وولف: فيرستابن يجعل سيارات المنافسين تبدو وكأنها سيارات فورمولا 2 وولف: فيرستابن يجعل سيارات المنافسين تبدو وكأنها سيارات فورمولا 2
هاميلتون: شعور تحقيق قطب الانطلاق الأول في المجر وكأنه "المرة الأولى لي"
هاميلتون: شعور تحقيق قطب الانطلاق الأول في المجر وكأنه "المرة الأولى لي" هاميلتون: شعور تحقيق قطب الانطلاق الأول في المجر وكأنه "المرة الأولى لي"
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
ساينز يدافع عن الهيكلية الإدارية لدى فيراري بعد خروج ميكيز
ساينز يدافع عن الهيكلية الإدارية لدى فيراري بعد خروج ميكيز ساينز يدافع عن الهيكلية الإدارية لدى فيراري بعد خروج ميكيز
فاسور: فيراري "تضغط بجنون" لإغلاق الفارق خلف المنافسين
فاسور: فيراري "تضغط بجنون" لإغلاق الفارق خلف المنافسين فاسور: فيراري "تضغط بجنون" لإغلاق الفارق خلف المنافسين
فيرستابن: إيقاف السباقات أثناء الأمطار "الحل الوحيد" لمشاكل الرؤية
فيرستابن: إيقاف السباقات أثناء الأمطار "الحل الوحيد" لمشاكل الرؤية فيرستابن: إيقاف السباقات أثناء الأمطار "الحل الوحيد" لمشاكل الرؤية
فيرستابن سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز في سباق بلجيكا
فيرستابن سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز في سباق بلجيكا فيرستابن سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز في سباق بلجيكا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.