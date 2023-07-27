قطب الانطلاق الأول لـ هاميلتون في المجر إثباتٌ أن سيارات الحقبة الحالية ما زالت "لغزاً"

تفوق هاميلتون على ماكس فيرستابن متصدر ترتيب بطولة العالم في تصفيات المجر، حيث تأهل البريطاني أولاً على شبكة الانطلاق.

ورغم أن مرسيدس كانت تعاني من توازن سيارتها أغلب الموسم من دون توقعات قوية في المجر، لكن هاميلتون أحرز قطب انطلاق أول مفاجئاً، في إثبات على صعوبة فهم سيارات الجيل الحالي.

وضمن معرض كلامه بعد التصفيات، ألمح وولف إلى أن نتيجة تصفيات المجر دليل آخر على أنه من المستحيل توقع كيفية تصرف سيارات الحقبة الحالية.

فقال: "أعتقد أن هناك بالتأكيد جزء من سيارات هذه الحقبة، ما زال بمثابة لغز".

وأكمل: "الأداء يتأرجح بين جميع الفرق، تهانينا إلى فريق ألفا روميو: تأهلوا بالمركزين الخامس والسابع. لا أعتقد أنهم يفهمون تماماً من أين أتى الأداء".

وتابع: "يبدو أن ريد بُل هي الفريق الوحيد الذي نجح بفهم ما يجري. وربما مكلارين الآن".

ويرى وولف أن تحقيق قطب الانطلاق الأول كان بمثابة دافع حاسم للبريطاني بطل العالم سبع مرات، الذي لم ينطلق أولاً منذ سباق السعودية 2021.

فقال: "نقطة الضعف الأكبر في سيارتنا ليست انخفاض الارتكازية. بل أنها سيارة غير قابلة للتوقع".

وأردف: "لا يمتلك السائقان على الإطلاق الثقة للضغط بقوة خلال التصفيات، وأعتقد أنهما امتلكا سيارة منحتهما الثقة ما سمح لهما بالضغط".

وتابع: "هذه هي الناحية التي نحتاج للعمل عليها، تقديم سيارة متوازنة قابلة للتوقع".

وفيما يتعلق بتصفيات جورج راسل المخيبة، اعترف وولف بأن اللوم يقع على مرسيدس لأنها وضعت سائقها ضمن الزحام ما كلفه فرصة تسجيل لفة سريعة.

فقال: "كان القسم الأول فوضوياً للغاية، ليس بالنسبة لنا فحسب، بل للكثير من الفرق".

وأكمل: "كان هناك الكثير من السيارات، وقد وضعناه ضمن موقع سيء. هذا ما أضرّ بالكامل بلفته، لكن علينا تحمل المسؤولية لعدم وضعه ضمن موقع مناسب".