فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

قضية لقب فيليبي ماسا: إلزام المدعى عليهم بدفع 250 ألف جنيه إسترليني كرسوم قانونية للبرازيلي

يخوض فيليبي ماسا قضية مستمرة ضد الفورمولا 1 وشركة إدارة البطولة "فورمولا وان مانجمنت" وبيرني إيكلستون بشأن نتيجة لقب موسم 2008.

منشور:
فيليبي ماسا في بادوك الفورمولا 1

فيليبي ماسا في بادوك الفورمولا 1

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

تم إلزام الفورمولا 1 وشركة إدارة البطولة "فورمولا وان مانجمنت" وبيرني إيكلستون بدفع 250 ألف جنيه إسترليني كجزء من التكاليف القانونية في القضية المستمرة مع فيليبي ماسا حول نتيجة بطولة العالم لموسم 2008.

وكان ماسا يسعى للحصول على تعويضات تُقدَّر بنحو 64 مليون جنيه إسترليني بعد خسارته لقب ذلك الموسم أمام لويس هاميلتون، إذ يعتقد أن خسارته كانت نتيجة مباشرة لفضيحة سباق جائزة سنغافورة الكبرى لعام 2008.

ففي ذلك السباق، تعمد سائق رينو نيلسون بيكيه جونيور الاصطدام بالحواجز عند المنعطف السابع عشر بأوامر من الفريق، ما أدى إلى دخول سيارة الأمان ومساعدة زميله فرناندو ألونسو على الفوز.

وكان ماسا متصدرًا للسباق في مراحله الأولى، لكن توقفًا كارثيًا خلال وجود سيارة الأمان حرمه حتى من منصة التتويج، بعدما أخرجه فريق فيراري من منطقة الصيانة بينما خرطوم الوقود لا يزال متصلًا بسيارته.

اقرأ أيضاً:

وخسر السائق البرازيلي البطولة في نهاية الموسم بفارق نقطة واحدة فقط، ولم يُنظر إلى النتيجة على أنها مثيرة للجدل إلى أن أدلى رئيس الفورمولا 1 السابق إيكلستون بتصريحات في مقابلة مع موقع F1-Insider عام 2023.

وخلال تلك المقابلة، أقر إيكلستون بأنه ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات آنذاك ماكس موسلي كانا على علم بفضيحة "كراش غيت"، لكنهما قررا عدم التدخل لتجنب الإضرار بصورة الفورمولا 1، قبل أن يعود لاحقًا ويقول إن تصريحاته أُسيء ترجمتها.

وبغض النظر عن ذلك، رفع ماسا دعوى قضائية عبر فريقه القانوني، مؤكدًا أنه كان "ضحية مؤامرة" كلفته "عشرات الملايين"، كما شدد على أنه يسعى لتحقيق "العدالة".

وقد استمرت القضية لفترة طويلة، ووصلت إلى المحكمة الملكية العليا في لندن نهاية عام 2025، عندما رفض القاضي روبرت جاي محاولة المدعى عليهم إنهاء الدعوى.

ومنذ ذلك الحين، أُمر المدعى عليهم بدفع مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني كجزء من تكاليف المحكمة لصالح ماسا، الذي يرى مع فريقه القانوني أنه لا ينبغي السماح بأية طعون إضافية، وأن القضية يجب أن تتجه الآن إلى المحاكمة، مع إلزام المدعى عليهم بتقديم كامل الأدلة.

