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قرار الفورمولا واحد بشأن السباقات القصيرة سيُتّخذ قبل بداية موسم 2021

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قرار الفورمولا واحد بشأن السباقات القصيرة سيُتّخذ قبل بداية موسم 2021

ترغب بطولة العالم للفورمولا واحد في إتمام خططها لإقامة سباقات قصيرة في جوائز كبرى معيّنة خلال موسم 2021 وذلك بعد حصول خطّتها العامة على "دعمٍ واسعٍ" من قبل الفرق في اجتماع الخميس.

كشف ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا واحد الأسبوع الماضي أنّه يتمّ تدارس فكرة إقامة سباقات قصيرة كجزء من عمليّة تغيير صيغة عطلة نهاية الأسبوع في بعض السباقات هذا العام، وتمّ بالفعل تباحث المسألة مع الفرق ضمن اجتماع لجنة الفورمولا واحد الأخير.

وضمن ذات الاجتماع الذي شهد الموافقة على تجميد تطوير المحرّكات بدءًا من 2022، تمّ تحقيق تقدّمٍ على صعيد مقترح السباقات القصيرة في ظلّ انفتاح الفرق على الفكرة.

وضمن بيانٍ أصدرته الفورمولا واحد و"فيا" إثر الاجتماع، أكّد الطرفان أنّ مجموعة عمل سيتمّ تشكيلها من أجل دراسة الخطط أكثر قبل اتّخاذ قرارٍ نهائيّ حيال تغيير الصيغة.

وجاء في البيان: "أدركت جميع الفرق الاحجة الكبيرة لإشراك المشجّعين بطرقٍ جديدة ومبتكرى لضمان الحصول على صيغة عطلة نهاية أسبوع أكثر حماسًا".

وأضاف: "كان هناك دعمٌ واسعٌ من قبل جميع الأطراف لصيغة تصفيات جديدة في بعض السباقات، وستُوكل مهمّة إنشاء خطّة كاملة لمجموعة عمل خاصة، ونهدف للتوصّل إلى قرارٍ نهائي قبل بداية موسم 2021".

ويُتفهّم بأنّ الفرق ترغب بالحصول على توضيحات لمختلف تفاصيل المقترح، بما في ذلك توزيع النقاط وإن كانت هناك جوائز ماليّة ومدى تأثير ذلك على عقود السائقين.

وتُخطّط الفورمولا واحد لإقامة سباقات قصيرة بمسافة 100كلم في بعض الجولات، حيث يُتفهّم بأنّ جولات كندا، وإيطاليا والبرازيل هي المستهدفة من ذلك في موسم 2021.

في الأثناء ستُقام التصفيات مثل المعتاد في تلك الجولات، لكن سيتمّ نقلها ليوم الجمعة من أجل تحديد ترتيب شبكة انطلاق السباق القصير. أمّا نتيجة هذا الأخير فستُحدّد ترتيب شبكة انطلاق السباق الرئيسيّ يوم الأحد.

وشهد الاجتماع كذلك تأكيد إقامة جائزة البرتغال الكبرى في 2 مايو مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة لتضع حدًا للخطّة الاحتياطيّة بإقامة عدّة سباقات في البحرين مطلع الموسم، لتبقى بذلك جولة إيمولا ضمن موعدها الأصليّ في 18 أبريل.

لكنّ هذه الصفقة لا تزال بانتظار اتّفاقٍ نهائيّ مع مروّج السباق في البرتغال.

كما تطرّق الاجتماع كذلك إلى توسيع برنامج اختبار الإطارات، لمُساعدة الفرق قبل الانتقال إلى الإطارات ذات الـ 18 إنشًا وفق القوانين التقنيّة الجديدة العام المقبل، وتمّت الموافقة على رفع عدد أيّام التجارب من 25 إلى 30.

وأكّدت الفورمولا واحد و"فيا" كذلك تطرّق الاجتماع إلى نقطة سقف مرتّبات السائقين، وتمّ الاتّفاق على تشكيل مجموعة عملٍ أخرى لدراسة الفكرة أكثر.

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