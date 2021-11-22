توفير مُفرط للوقود في مرحلة مبكرة أفسد سباق ريكاردو في قطر

أشار ريكاردو إلى أن "خطأ في النظام" أدّى إلى اعتماد فريقه مكلارين مقاربة محافظة للغاية، قبل أن يتم منحه الضوء الأخضر في مرحلة لاحقة من السباق بأن يضغط بشكل كبير.

مع ذلك، لم يتمكن الأسترالي سوى من إحراز المركز الـ 12 في نهاية السباق.

وقد علّق ريكاردو في هذا الصّدد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "عقب الانطلاقة تلقيت تعليمات بتوفير الوقود في مرحلة مبكرة أكثر من اللازم من السباق. وبدأت بفعل ذلك، وكنت أظن بأنني أوفّر الوقود بشكل أكثر من اللازم، ولم يكن ذلك كافيًا".

وأضاف: "حيث قال لي توم (ستارلارد): عليك القيام بالمزيد، عليك القيام بالمزيد. ذلك ليس كافيًا. إلى آخر ذلك الكلام".

وتابع: "وقد تواصل ذلك إلى حد أننا في أوقات كنا نخسر على الأرجح ثانيتين في كل لفة ونحن نوفّر الوقود. وبتلك المقاربة، انخفضت حرارة المكابح، وكذلك الإطارات باتت باردة، وعندها تفقد التماسك أيضاً".

وأكمل: "كنّا نوفّر الوقود لنصف السباق تقريبًا، وقد أخرجنا ذلك من المنافسة تمامًا. ذلك أكبر قدر من الوقود تعيّن عليّ توفيره، وفي أبكر من وقت من السباق على الإطلاق".

وأردف: "ولا أعلم ماذا حدث مع النظام أم أنهم حصلوا على قراءة أخرى، لأنّ توم لاحقًا أخبرني: حسنًا، لا مزيد من توفير الوقود، فقط اضغط. شعرت بحيرة كبيرة حينها، إذ من الواضح بأنه كان خطأ في النظام وكان ذلك مؤسفًا حيث كان بمقدوري الضغط مبكرًا. لكننا كنا تحت رحمة ذلك الخطأ اليوم مع تلك القراءة".

واختتم: ما حدث كان خطأ بالطبّع، لكنّه حرمنا بالتأكيد من فرصة تسجيل النقاط".