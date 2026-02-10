تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1

"قد تخسر فيرستابن": هيربرت يحذّر ريد بُل

بحسب جوني هيربرت، قد يغادر ماكس فيرستابن فريق ريد بُل إذا لم يمتلك الفريق سيارة تنافسية خلال موسم 2026.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باجنال

لم تتسبب تصريحات ماكس فيرستابن عقب الاختبارات التمهيدية في برشلونة في إثارة قلق كبير داخل فريق ريد بُل.

العدد الكبير من اللفات التي أكملها بطل العالم أربع مرات، بالإضافة إلى زميله الجديد إسحاق حجار، كان بمثابة ضمانة أن برنامج الفريق أُنجز إلى حد كبير دون مشاكل.

وباستثناء اضطراب قصير في الخطة بسبب خطأ من سائق ريسينغ بولز السابق حجار، لم يُثر محرك فورد الجديد أية مخاوف تتعلق بالموثوقية. 

ومع ذلك، صرّح فيرستابن بأنه ما يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به قبل اختبارات البحرين.

ورغم أن هذه الصورة تسببت بشكل عام حالة من التفاؤل الحذر في ميلتون كينز وديترويت، فإن سائق الفورمولا 1 السابق جوني هيربرت لا يشارك هذا التفاؤل بالكامل. 

حيث لا يبدو أن البريطاني متأكد تماماً من أن ريد بُل ستمتلك أسرع سيارة في موسم 2026. ووفقاً لهيربرت، فإن هذا قد يؤدي إلى عواقب خطيرة للغاية: رحيل فيرستابن عن الفريق.

وخلال المواسم الأخيرة، وخصوصاً 2025، ارتبط اسم فيرستابن بشكل متكرر بمرسيدس. 

ورغم أن النجم الهولندي عبّر عن التزامه مع ريد بُل وأكد أن عقده يمتد حتى عام 2028، فإن هيربرت يرى أن هذا الولاء ليس مطلقاً.

وضمن حديثه لموقع RacingNews365، شدد هيربرت على أن فيرستابن لن يبقى في ريد بُل "من أجل إنهاء السباقات في المركز الثاني".

حيث قال: "إنه أسرع من الجميع، ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح شديد".

وأكمل: "لكن في النهاية، كل شيء يعتمد على السيارة التي سيبدأ بها الموسم: هل ستكون الأسرع عند خروجها من المرآب؟ من بين الأسرع؟ أم قريبة جداً من ذلك؟ هذا الأمر قد يختلف أيضاً من حلبة إلى أخرى".

زي فريق ريد بول رايسينغ

إطلاق فريق ريد بول رايسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ، ماكس فيرستابن، ريد بُل رايسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بُل رايسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

إطلاق فريق ريد بُل للسباقات

زي فريق ريد بول رايسينغ

إيزاك هاجار، ريد بُل ريسينغ، ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول للسباقات، جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد

زي فريق ريد بول رايسينغ

إيزاك هاجار، ريد بُل ريسينغ، ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

صورة جماعية لفريق ريد بول رايسينغ ورايسينغ بولز

زي فريق ريد بول رايسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

إطلاق فريق ريد بُل للسباقات

زي فريق ريد بول رايسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

إطلاق فريق ريد بُل للسباقات

زي فريق ريد بول رايسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد

زي فريق ريد بول رايسينغ

إطلاق فريق ريد بُل للسباقات

زي فريق ريد بول رايسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

إيزاك هاجار، ريد بُل ريسينغ، ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

زي فريق ريد بول رايسينغ

إطلاق فريق ريد بُل للسباقات

إطلاق فريق ريد بُل للسباقات

وأردف: "كسائق، تفكر دائماً: ما الذي سيساعدني على الفوز بلقب بطولة العالم القادمة خلال العامين المقبلين؟ والطريق الوحيد لذلك هو أن تُمنح سيارة تستطيع المنافسة بها".

واسترسل: "أن تكون تنافسياً شيء، لكن على سبيل المثال، يجب أن تكون قادراً على هزيمة مرسيدس. إذا لم يتمكنوا من ذلك، فإن فيرستابن سينظر في مكان آخر. لأن هذا ما يفعله السائقون. فهو ليس هنا ليكون ثانياً".

واستكمل: "ذهنيته تتمحور حول الفوز. ينزعج كثيراً عندما لا يفوز. الأمر نفسه بالنسبة لـ (لويس) هاميلتون، و(شارل) لوكلير، و(جورج) راسل. جميع سائقي الفورمولا 1 متشابهون". 

واختتم: "إنهم وحوش تنافسيون، مثل جميع الرياضيين المحترفين. وفي نهاية المطاف، كل شيء يعتمد على ما الذي تقدمه لك".

