قبول اعتراض ألبين والتراجع عن عقوبة ألونسو في أمريكا

قدم فريق هاس اعتراضاً بعد سباق أوستن على سيارة ألونسو - الذي أنهى بالمركز السابع بالرغم من الحادثة العنيفة التي تعرض لها مع لانس سترول - بوصفها غير آمنة نظراً لأن المرآة لم تكن مثبتة بشكل جيد.

واتفق الحكام مع وجهة نظر هاس، حيث تلقى الإسباني عقوبة 30 ثانية بعد السباق أرجعته للمركز 15، ليخسر بالتالي نقاطه التي حصدها.

لكن ألبين سرعان ما ردت باحتجاج مضادّ، بينما صرّح ألونسو بأن مثل هذه العقوبة لو بقيت فإنها ستشكل "مشكلة كبيرة" للفورمولا واحد نظراً لأنها تعني أن أكثر من نصف السيارات كان يجب أن تنسحب من السباقات.

وكان احتجاج ألبين مبنياً على فكرة أن ألونسو لم يتلقَ أيّ معلومة من إدارة السباق تفيد بأن سيارته متضررة (غير آمنة)، كما أن فريق هاس قدم الاحتجاج بعد 24 دقيقة من الموعد النهائي المسموح لذلك.

فريق هاس من جهته، أوضح أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أشار إلى أنه توجد ساعة لتقديم الاعتراض نظراً لأنه لم يكن من الممكن تقديمه ضمن الموعد النهائي المقرر.

وكان رأي "فيا" في البداية بعد تقديم كلا الاحتجاجَين، أن احتجاج ألبين غير مقبول، نظراً لأن القوانين لا تسمح بتقديم مثل هذا الاعتراض.

بالتالي، طلبت ألبين "حق المراجعة" لقرار الحكام، في إشارة إلى دليل جديد مفاده أن "الساعة 20:53 من يوم السباق، علم الفريق بأن الاعتراض الأولي (الذي قدمه فريق هاس) تم تقديمه بعد 24 دقيقة من الموعد النهائي الذي يكون عادة 30 دقيقة (بعد السباق)".

وأوضحت ألبين كذلك أن الفريق لم يكن يدري حتى مساء الأحد في أوستن، أن إدارة السباق قد تواصلت مع فريق هاس، ما جعل من ذلك دليلاً جديداً كذلك في الاحتجاج.

ومع اعتبار الاحتجاج مقبولاً بعد ذلك، أقيمت جلسة استماع أخرى مساء الخميس المتأخر في المكسيك، حيث وُجد أنّ فريق هاس كان يجب أن يقدم اعتراضاً خطياً ضمن فترة الـ 30 دقيقة التي تعتبر موعداً نهائياً لذلك وفق القوانين.

بالتالي، وبناء على ذلك تم اعتبار احتجاج هاس لاغياً، وتمت إعادة نقاط المركز السابع للإسباني سائق ألبين.

وضمن بيان أصدرته ألبين، شكرت فيه حكام "فيا" على "التوصل لنتيجة إيجابية في المسألة التي تتعلق بالسيارة رقم 14 بعد سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى".

كما رحّب الفريق بالقرار النهائي الذي اتخذه الحكام حين تمت إعادة نقاط المركز السابع (الستّ).

وأكمل الفريق: "نتطلع قدماً لمواصلة التعاون والعمل إلى جانب ’فيا’ لضمان الحفاظ على روعة السباقات ضمن أعلى المستويات".

وكجزء من عملية التحكيم، أشار الحكام إلى قلقهم إزاء السماح لسيارة ألونسو بالبقاء على المسار حين لم تكن المرآة مثبتة كما يجب مع خطر وقوعها على المسار، مع "التأكيد بشدة على ضرورة أخذ تدابير بعين الاعتبار إزاء حالات كهذه"، وأن يتم إعلام الفريق عبر اللاسلكي أو رفع العلم الأسود والبرتقالي.

حيث أضاف الحكام: "علمنا كذلك أن رئيس ’فيا’ بدأ مراجعة لاستعمال العلم الأسود والبرتقالي".