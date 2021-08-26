تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
موتورسبورت.كوم
مقالات

موتورسبورت.كوم "برايم"

الرئيسي
السابق / ألونسو: تسابق سيارات الفورمولا واحد على حلبة لومان "قد يكون ممتعًا" التالي / فيتيل يطالب بمزيد من التساهل حيال قوانين الوقود في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / سباق الجائزة الكبرى البلجيكي مقالة خاصة

قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!

كانت حلبة سبا - فرانكورشان السّاحرة مسرحاً للعديد من الإنجازات، منها الخطوات الأولى للألماني مايكل شوماخر على حلبات الفورمولا واحد في عام 1991 وما زال صدى هذه البدايات يتردد في الـ "أردين"... كان ذلك قبل 30 عاماً!

قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!

أثار الشاب مايكل شوماخر عقب تألقه في فورمولا فورد 1600 انتباه رجل الأعمال الغني ويلي ويبر الذي كان يملك أيضاً فريقاً يشارك في بطولة ألمانيا لسباقات فورمولا 3، هو "دبليو تي أس موتورسبورت". وبعدما أخضع الشاب الصغير لتجربة خلف مقود إحدى سياراته أحادية المقعد، أدرك ويبر على الفور أنه أمام جوهرة نادرة ووافق سريعاً على تمويل مسيرة هذا السائق مقابل نسبة من الأرباح.

فرصة نادرة

أسس، بعد أشهر عدة، يوخن نيرباش مدير قسم الرياضة في مرسيدس، فريقاً للسائقين الناشئين من أجل تحضيرهم لسباقات التحمل، وتحديداً لبرنامج في الفورمولا واحد. في عام 1990، كان شوماخر يشارك في فورمولا 3، إضافة إلى سيارات المجموعة "سي" خلف مقود سيارة بروتو ساوبر ـ مرسيدس سي11 مزودة بمحرك "في8" سعة 5 ليترات توربو (شاحن للهواء) بقوة 730 حصاناً، إلى جانب زميله صاحب الخبرة الكبيرة يوخن ماس.

وبعد عام، قرر شوماخر أن ينغمس أكثر  في سباقات التحمل، وبعدما شارك في سباق 24 ساعة في لومان، خاض منافسات أحد سباقات بطولة فورمولا3000 في سوغو اليابانية، حيث حلّ ثانياً. أدت هذه النتيجة إلى اهتمام العديد من الفرق للحصول على خدمات الألماني، على غرار فوتوورك وتيريل في الفورمولا واحد، فتقدما بعروض لضمه إلى صفوفهما، غير أن ويبر مدير أعمال شوماخر رفض أن يتخلى عن لؤلؤته.

أدرك  ويبر في 15 آب/أغسطس 1991 أنه أمام فرصة حقيقية لإطلاق مسيرة شوماخر، عندما علم أن برتران غاشو، السائق في الحظيرة الفتيّة جوردان في الفورمولا واحد، حُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً حين قام برش مادة الفلفل على وجه سائق أجرة في لندن بعدما تشاجر معه. كانت القوانين حينها في المملكة المتحدة  تعتبر أن رش هذه المادة هو تصرف غير قانوني، لذا وجد غاشو نفسه خلف القضبان فيما كان إيدي جوردان مالك الفريق يبحث عن سائق بديل لخوض جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا ـ فرانكورشان الشهيرة.

الرجل المناسب 

من دون تردد، اتصل ويبر مع إيدي جوردان مؤكداً له أن لديه السائق الذي يبحث عنه لقيادة سيارته، وعندما حاول الإيرلندي الاستفسار عن هوية السائق لم يتردد ويبر في نطق اسم مايكل شوماخر: "لا أعرفه..." جاء جواب جوردان، ليطلب معرفة ما إذا كان المدعو شوماخر سبق له أن شارك على مسار سبا... وبدوره لم يتردد ويبر ليجيب سائِلهُ وهو يكذب "مئات المرات!"، كما اعترف لاحقاً المدير.

رغم ذلك، أصرّ جوردان على تلقي مبلغ من المال كي يجلس الشاب شوماخر خلف مقود سيارته باللون الأخضر، فوافق فريق مرسيدس على تمويل العملية  بشرط ألاّ يتم ذكر اسمه. ليتم ترك الأمكنة الفارغة على السيارة لشعار ممولَين لشوماخر هما "ديكرا" و"تيك تاك".

قبل أسبوع من موعد السباق، كان السائق الشاب البالغ 22 عاماً يكتشف الفورمولا واحد من خلال تجربة على حلبة سيلفرستون البريطانية التي تقع على مرمى حجر من مقر حظيرة ومصانع جوردان. ولأنه يدرك جيداً أنه لا يمتلك ترف إهدار الوقت، لم يتردد شوماخر في إيجاد الحدود القصوى لسيارته سريعاً، لدرجة أن تريفور فوستر مدير الفريق حينها طلب منه التوقف لمنحه النصائح، قائلاً له: "مايكل، اهدأ، خفف من سرعتك، هذه السيارة التي ستقودها هذا الأسبوع، لا تلحق بها الأضرار!"... لكن بدا أن الألماني لا يستمع لما يقال له، إذ كان يقود بسرعة، وحتى بسرعة كبيرة واجتاز العديد من المنعطفات من دون حتى أن يدوس على المكابح إلا قليلاً، وكأنه اعتاد على هذا منذ أعوام طويلة.

كلمة بدلت كل شيء

اكتشف شوماخر، صباح يوم الخميس حلبة سبا - فرانكورشان بعدما خاض لفتين على متن دراجة هوائية. بدا ذلك وكأنه كان كافياً. غير أن جوردان فرض على شوماخر توقيع عقد لمدة ثلاثة أعوام قبل التجارب الحرة الأولى. لكن الألماني رفض مصراً على أنه لن يضع توقيعه على أية ورقة إلا مع نهاية السباق، لذا اتفق الإثنان على صياغة ورقة نوايا.

طلب نيرباش من شوماخر إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة عبر الفاكس، وبعد ساعات عدة أعاد نيرباش ورقة النوايا إلى شوماخر حيث تم استبدال عبارة "سيتم توقيع العقد" بعبارة "سيتم توقيع عقد"، والذي لا يحدد طبيعة العقد الذي صاغه جوردان، ولكن ربما عقداً آخر.

صباح الجمعة، خلال التجارب الحرة، كان شوماخر أبطأ من زميله أندريا دي سيزاريس بأقل من نصف ثانية فقط، وخلال التجارب ظهراً، تقدم عليه بفارق ثانية في اللفة! صباح يوم السبت، وصل الفارق بين السائقين إلى 7 أعشار من ثانية، ليؤهل شوماخر سيارته جوردان في المركز السابع.. يا له من إنجاز!

لم يدم سباق شوماخر سوى 300 متر. فعند انطفاء الأنوار، انطلقت سيارته جوردان إلى الأمام ونافس على بعض المراكز عند الكبح ضمن منعطف "لا سورس"، ولكن بعد أمتار قليلة، تعطل القابض الفاصل وتوقفت السيارة.

في الطريق إلى بينيتون

 خضع شوماخر، بعد أيام عدة، لتجربة جديدة مع جوردان من أجل التحضير لجائزة إيطاليا الكبرى. حينها بدت الأمور أنها أصبحت جدية بالنسبة لإيدي جوردان، غير أن هذا السائق الذي سيعرف لاحقا بـ "شومي" أو "البارون الأحمر" خلال الحقبة التي أمضاها مع فيراري، لم يحضر كما كان متوقعاً من أجل التوقيع على العقد، والأسوأ من ذلك، أن إيدي علم من محامي مرسيدس أن الورقة التي اتفق عليها مع السائق الشاب لا قيمة لها. وفي الوقت ذاته، دخل فلافيو برياتوري وتوم والكينشو بمحادثات مع نيرباش من أجل الحصول على توقيع النجم الصاعد لصالح فريق بينيتون.

وهكذا، خاض الألماني سباق إيطاليا على حلبة مونزا بألوان فريق بينيتون ـ فورد، ومرة جديدة، تمكن من ترك زميله خلفه، والذي لم يكن سوى بطل العالم للسائقين 3 مرات البرازيلي نيلسون بيكيه... تلك كانت قصة بداية أسطورة اسمها مايكل شوماخر!

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
ألونسو: تسابق سيارات الفورمولا واحد على حلبة لومان "قد يكون ممتعًا"

المقال السابق

ألونسو: تسابق سيارات الفورمولا واحد على حلبة لومان "قد يكون ممتعًا"

المقال التالي

فيتيل يطالب بمزيد من التساهل حيال قوانين الوقود في الفورمولا واحد

فيتيل يطالب بمزيد من التساهل حيال قوانين الوقود في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021

3
فورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى: جولة استرجاع البطولة لفيرشتابن؟

10 س
4
فورمولا 1

بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022

5
فورمولا 1

فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما نتيجة أضرار الحوادث

57 دقيقة
أحدث الأخبار
فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما نتيجة أضرار الحوادث
فورمولا 1

فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما نتيجة أضرار الحوادث

57د
فيرشتابن: خبرة هاميلتون في المنافسة على اللقب لن تكون حاسمة في البطولة
فورمولا 1

فيرشتابن: خبرة هاميلتون في المنافسة على اللقب لن تكون حاسمة في البطولة

1 س
فيتيل يطالب بمزيد من التساهل حيال قوانين الوقود في الفورمولا واحد
فورمولا 1

فيتيل يطالب بمزيد من التساهل حيال قوانين الوقود في الفورمولا واحد

2 س
قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!
فورمولا 1

قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!

3 س
ألونسو: تسابق سيارات الفورمولا واحد على حلبة لومان "قد يكون ممتعًا"
فورمولا 1

ألونسو: تسابق سيارات الفورمولا واحد على حلبة لومان "قد يكون ممتعًا"

4 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

مايكل شوماخر More from
مايكل شوماخر
شوماخر: سباق سبا سيكون "عاطفيًا" بعد 30 عامًا من مشاركة والدي الأولى في الفورمولا واحد جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

شوماخر: سباق سبا سيكون "عاطفيًا" بعد 30 عامًا من مشاركة والدي الأولى في الفورمولا واحد

نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لوثائقي "شوماخر" المنتظر جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لوثائقي "شوماخر" المنتظر

وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته
فورمولا 1

وثائقي جديد من قبل "نتفليكس" عن مايكل شوماخر "كهدية" من عائلته

الأكثر شعبية اليوم

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها
فورمولا 1 فورمولا 1

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021

جائزة بلجيكا الكبرى: جولة استرجاع البطولة لفيرشتابن؟
فورمولا 1 فورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى: جولة استرجاع البطولة لفيرشتابن؟

بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022

فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما نتيجة أضرار الحوادث
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما نتيجة أضرار الحوادث

فيرشتابن: خبرة هاميلتون في المنافسة على اللقب لن تكون حاسمة في البطولة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: خبرة هاميلتون في المنافسة على اللقب لن تكون حاسمة في البطولة

راسل وبوتاس يُبقيان على تحفّظهما حيال قرار مرسيدس بشأن تشكيلتها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل وبوتاس يُبقيان على تحفّظهما حيال قرار مرسيدس بشأن تشكيلتها لموسم 2022

هاميلتون: علاقة الزمالة مع بوتاس "أفضل من أي وقت مضى"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: علاقة الزمالة مع بوتاس "أفضل من أي وقت مضى"

أحدث الأخبار

فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما نتيجة أضرار الحوادث
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما نتيجة أضرار الحوادث

فيرشتابن: خبرة هاميلتون في المنافسة على اللقب لن تكون حاسمة في البطولة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: خبرة هاميلتون في المنافسة على اللقب لن تكون حاسمة في البطولة

فيتيل يطالب بمزيد من التساهل حيال قوانين الوقود في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل يطالب بمزيد من التساهل حيال قوانين الوقود في الفورمولا واحد

قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!
فورمولا 1 فورمولا 1

قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.