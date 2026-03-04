قبل موسمه الـ 20 في الفورمولا 1: رسالة تفاؤل من هاميلتون ضمن سعيه نحو اللقب الثامن
سيخوض لويس هاميلتون موسمه العشرين في الفورمولا 1 في 2026، الرقم الذي قال إنه "يصعب استيعاب حقيقته".
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي
في منشور عبر حسابه على إنستغرام، تحدث لويس هاميلتون سائق فيراري عن 20 عامًا مليئة بالإنجازات الرائعة والتراجعات القاسية، كما شجع الجميع على أن يقرنوا أحلامهم بالفعل والإيمان، معبرًا عن امتنانه لكل من دعمه في مسيرته، وحتى لمن شككوا فيه.
ظهر هاميلتون لأول مرة في الفورمولا 1 عام 2007 مع مكلارين، ونافس على لقب السائقين في موسمه الأول مباشرة. قبل أن يبلغ القمة في العام التالي، محققًا أول ألقابه السبعة التي عادل بها الرقم القياسي في عدد البطولات مع مايكل شوماخر.
كما سجل هاميلتون أرقامًا قياسية مطلقة في الفورمولا 1، مثل أكبر عدد من الانتصارات، والانطلاقات من المركز الأول، ومنصات التتويج، في طريقه ليصبح أحد أيقونات البطولة.
وفي موسم 2026، سيستأنف هاميلتون سعيه نحو لقبه الثامن التاريخي. والمثير للإعجاب أن هذا سيكون موسمه العشرين المتتالي على شبكة الانطلاق.
وقد علّق هاميلتون على هذه المحطة في مسيرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: "20 موسمًا كسائق في الفورمولا 1. من الصعب حتى استيعاب حقيقة هذا الرقم".
وأضاف: "بدأ الأمر بحلم. حلم قال البعض إنه سخيف ولن يؤدي إلى شيء. ورغم ذلك، لم يتغير الحلم أبدًا، ولم أتوقف عن مطاردته. الحلم يجب أن يقترن بالفعل، وقبل كل شيء بالإيمان. إيمان لا ينكسر مهما واجهت أو ما يُلقى في وجهك. سيبقى هناك دائمًا من يشكك فيك، ومن يحاول إعاقتك، لكن لا يمكنك التوقف عن القتال".
وتابع: "عشرون عامًا مليئة بلحظات رائعة وأخرى قاسية، وبأخطاء أكثر مما أستطيع عدّها. لكن تلك الأخطاء جعلت الرحلة أكثر حلاوة. أنت تملك قوة تحديد مصيرك. كل ما تحتاجه للنجاح موجود داخلك. ستحتاج إلى المساعدة في الطريق، كما احتجت أنا، لكن تلك الشرارة، تلك النار، موجودة بداخلك بالفعل".
واختتم: "أنا ممتن دائمًا للدروس، وللحظات الهدوء، وللفوضى، وللكثير من الأشخاص الذين ساعدوني في مطاردة أحلامي وتحقيقها. وأنا ممتن أيضًا للمشككين، ولمن حاولوا إسقاطي. ما زلت هنا بعد 20 عامًا، ما زلت واقفًا، ما زلت جائعًا، وما زلت مركزًا على الحلم. ولن أتراجع".
شارك أو احفظ هذه القصّة
مونتويا يتمنى أن يفوز هاميلتون باللقب مع فيراري ولكنه يتوقع بطلًا آخر
فيراري متفاجئة من شكاوى إجراءات الانطلاقة في 2026: "كان أمرًا معروفًا منذ وقت طويل"
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها
ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
هوندا تعترف: فترة "الخمول" قبل العودة أثرت على تطوير محرك أستون مارتن
"Drive to Survive" قد لا يُرضي الجميع.. لكنه لن يتوقف
قبل موسمه الـ 20 في الفورمولا 1: رسالة تفاؤل من هاميلتون ضمن سعيه نحو اللقب الثامن
راسل: التضحية بسرعة المنعطفات ثمن مقبول لمنافسة أقرب على الحلبة في 2026
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات