قبل موسمه الـ 20 في الفورمولا 1: رسالة تفاؤل من هاميلتون ضمن سعيه نحو اللقب الثامن

في منشور عبر حسابه على إنستغرام، تحدث لويس هاميلتون سائق فيراري عن 20 عامًا مليئة بالإنجازات الرائعة والتراجعات القاسية، كما شجع الجميع على أن يقرنوا أحلامهم بالفعل والإيمان، معبرًا عن امتنانه لكل من دعمه في مسيرته، وحتى لمن شككوا فيه.

ظهر هاميلتون لأول مرة في الفورمولا 1 عام 2007 مع مكلارين، ونافس على لقب السائقين في موسمه الأول مباشرة. قبل أن يبلغ القمة في العام التالي، محققًا أول ألقابه السبعة التي عادل بها الرقم القياسي في عدد البطولات مع مايكل شوماخر.

كما سجل هاميلتون أرقامًا قياسية مطلقة في الفورمولا 1، مثل أكبر عدد من الانتصارات، والانطلاقات من المركز الأول، ومنصات التتويج، في طريقه ليصبح أحد أيقونات البطولة.

وفي موسم 2026، سيستأنف هاميلتون سعيه نحو لقبه الثامن التاريخي. والمثير للإعجاب أن هذا سيكون موسمه العشرين المتتالي على شبكة الانطلاق.

وقد علّق هاميلتون على هذه المحطة في مسيرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: "20 موسمًا كسائق في الفورمولا 1. من الصعب حتى استيعاب حقيقة هذا الرقم".

وأضاف: "بدأ الأمر بحلم. حلم قال البعض إنه سخيف ولن يؤدي إلى شيء. ورغم ذلك، لم يتغير الحلم أبدًا، ولم أتوقف عن مطاردته. الحلم يجب أن يقترن بالفعل، وقبل كل شيء بالإيمان. إيمان لا ينكسر مهما واجهت أو ما يُلقى في وجهك. سيبقى هناك دائمًا من يشكك فيك، ومن يحاول إعاقتك، لكن لا يمكنك التوقف عن القتال".

وتابع: "عشرون عامًا مليئة بلحظات رائعة وأخرى قاسية، وبأخطاء أكثر مما أستطيع عدّها. لكن تلك الأخطاء جعلت الرحلة أكثر حلاوة. أنت تملك قوة تحديد مصيرك. كل ما تحتاجه للنجاح موجود داخلك. ستحتاج إلى المساعدة في الطريق، كما احتجت أنا، لكن تلك الشرارة، تلك النار، موجودة بداخلك بالفعل".

واختتم: "أنا ممتن دائمًا للدروس، وللحظات الهدوء، وللفوضى، وللكثير من الأشخاص الذين ساعدوني في مطاردة أحلامي وتحقيقها. وأنا ممتن أيضًا للمشككين، ولمن حاولوا إسقاطي. ما زلت هنا بعد 20 عامًا، ما زلت واقفًا، ما زلت جائعًا، وما زلت مركزًا على الحلم. ولن أتراجع".