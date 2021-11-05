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قبل سباق الفورمولا واحد: ريد بُل تمنح سكان جدة فرصة اختبار الأجواء المفعمة بإثارة البطولة

قبل ثلاثة أسابيع فقط من الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في تاريخ المملكة - جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد - سيحظى سكان جدة بلمحة عما تخبئه لهم هذه البطولة، حيث سيقدم فريق ريد بُل ريسينغ عرضاً حياً أمام الآلاف من عشاق رياضة السيارات في شوارع عروس البحر الأحمر بسيارتهم الشهيرة ريد بُل ريسينغ "آر.بي8" الساعة 3:30 مساء يوم الجمعة 12 نوفمبر على كورنيش جدة (الواجهة البحرية).

قبل سباق الفورمولا واحد: ريد بُل تمنح سكان جدة فرصة اختبار الأجواء المفعمة بإثارة البطولة

تتواصل استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة قمة رياضة السيارات لأول مرة مع انطلاق جائزة السعودية الكبرى والتي تحتضنها جدة خلال الفترة من 3 حتى 5 ديسمبر المقبل.

ويقام عرض ريد بُل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالشراكة مع جائزة السعودية الكبرى، ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبرنامج جودة الحياة، أحد العناصر الرئيسية في رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 10 آلاف متفرج.

وسيمنح هذا العرض المذهل سكان المدينة فرصة مثالية لتجربة الأجواء المفعمة بالحيوية والطاقة والإثارة التي تجعل الفورمولا واحد سلسلة سباقات السيارات الأرقى والأكثر شهرة في العالم.

بدوره، رحب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بتنظيم عرض ريد بُل في جدة الأسبوع المقبل، وأبدى سموه سعادته بهذه اللمحة السريعة عمّا يحمله سباق الفورمولا واحد من إثارة وتشويق، ورؤية سيارة "آر.بي8" الفائزة بالبطولة من قبل في شوارع مدينة جدة وذلك قبل أسابيع قليلة على تنظيم الحدث للمرة الأولى في المملكة.

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وأشار سموه إلى إن مشاهدة السيارة التي ساعدت سيباستيان فيتيل وريد بُل في تحقيق العديد من الانتصارات الملحمية في العام 2012 على طول الواجهة البحرية الرائعة، سيكون مشهداً يستحق المتابعة بالتأكيد، وسيسهم في رفع الترقب لأعلى مستوياته لأول سباق جائزة كبرى على الإطلاق في السعودية.

وسيتمكن زوار الواجهة البحرية من مشاهدة نفس سيارة "آر.بي8" التي قادها بطل العالم أربع مرات سباستيان فيتيل وزميله السابق في الفريق مارك ويبر في عام 2012، والحصول على بطولة السائقين والمصنعين على التوالي في ذلك العام بتحقيق 7 انتصارات والصعود إلى منصة التتويج 14 مرة والانطلاق من قطب الانطلاق الأول 9 مرات وتحقيق إجمالي نقاط قدره 460 نقطة.

وسيستمتع عشاق السباقات والسائقين على حد سواء بالهدير الذي لا يُنسى لمحرك في8 بقوة 750 حصاناً، فيما تسير سيارة "آر.بي8" أمام أعينهم على طول كورنيش جدة.

الجدير بالذكر أن الحدث لن يقتصر على العروض المذهلة لسيارة ريد بُل ريسينغ فحسب، بل سيستمتع الجمهور الكبار والصغار أيضاً بعرض مذهل للدراجات النارية إلى جانب موكب سيارات كلاسيكي، الأمر الذي سيلهب حماس الجمهور ويزيد ترقبهم لوصول الفورمولا واحد إلى حلبة كورنيش جدة في غضون أسابيع قليلة.

يشار إلى أن جائزة السعودية الكبرى تسجّل حضورها الأول المميز على روزنامة الفورمولا واحد خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021، وستشهد هذه الجولة الظهور الأول لأحدث حلبات السيارات في البطولة، حيث تشير التقديرات إلى وصول السائقين إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم / ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أفضل خمس حلبات في الفورمولا واحد.

ومن المتوقع أن تصل سرعات نجوم البطولة إلى 322 كلم/ساعة عند المنعطف 27.

وتتألف حلبة كورنيش جدة من 27 منعطفاً وبطول 6.175 كلم، ما يجعلها ثاني أطول حلبة في الروزنامة الحالية، خلف حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية العريقة.

وعلاوة على ذلك، تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا واحد "دي آر أس" خلال السباق.

ومن المقرر أن يُقام السباق ليلاً وتحت الأضواء الكاشفة، ليُضفي أجواءً مذهلة وتجربة فريدة لعشاق الفورمولا واحد خلال شهر ديسمبر المقبل.

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