كان هاميلتون قد صعد بالفعل إلى المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين بعد موناكو، ثم قلّص أفضلية أنتونيلي بمقدار 25 نقطة في إسبانيا، مستفيداً من فوزه الشخصي ومن انسحاب السائق الإيطالي.

لكن فاسور يصر على أن نهج فيراري لن يتغير بسبب عطلة نهاية أسبوع قوية واحدة.

حيث قال فاسور عندما سُئل عما إذا كانت فيراري ستدعم هاميلتون بالكامل في معركة محتملة على اللقب: "لست متأكداً من أنني أريد الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة".

"ربما كانت لدي التعليقات نفسها قبل أسبوعين، حين كان الجميع يقول أن كل شيء كارثيّ، والآن نتحدث عن بطولة العالم".

"هذا أسوأ نهج يمكن أن أتبعه".

لويس هاميلتون، سائق فيراري، يعبر خط النهاية الصورة من قبل: Manaure Quintero / AFP via Getty Images

"النهج الصحيح هو التوجه إلى النمسا بالذهنية نفسها التي كانت لدي في برشلونة، وألا أفكر في البطولة أو أتخيل نفسي مع 25 فوزاً إضافياً أو ما الذي يمكنني فعله للمنافسة على اللقب".

"لن أفعل ذلك أبداً".

وكانت إشارة "الكارثة" تلميحاً إلى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الانطباعات في الفورمولا 1.

فبعد موناكو، شعر كثير من المراقبين أن فيراري فشلت في استغلال إحدى أفضل فرصها خلال الموسم.

وقبل عطلة نهاية الأسبوع في الإمارة العريقة، رشّح العديد من المنافسين فيراري كمرشح أول للفوز، مستندين إلى قوة سيارة "إس إف-26" في المنعطفات البطيئة وانخفاض أهمية قوة المحرك في شوارع مونتي كارلو.

وكان بطل العالم لاندو نوريس من بين الذين توقعوا أن تكون فيراري الفريق الذي يجب التغلب عليه.

وقال نوريس بعد جائزة كندا الكبرى: "بصراحة، أعتقد أن فيراري ستحقق قطب الانطلاق الأول الأسبوع المقبل في موناكو".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

"أداؤهم في المنعطفات البطيئة أفضل بكثير من الجميع".

ومع ذلك، تأهل هاميلتون وزميله شارل لوكلير في المركزين الثالث والرابع على شبكة الانطلاق، خلف أنتونيلي وكذلك خلف سيارة ريد بُل التي يقودها فيرستابن.

وقد انسحب الأخير في اللفة الأولى، بينما أنهى هاميلتون السباق في المركز الثاني في سباق امتلكت فيه مرسيدس على يد أنتونيلي أفضلية واضحة في السرعة.

لكن برشلونة رسمت صورة مختلفة تماماً.

وصلت فيراري إلى الحلبة بحزمة تطوير كبيرة بدا أنها ساعدتها على تقليص الفارق مع مرسيدس.

وحوّل هاميلتون هذا الأداء إلى فوز، رغم أن سيارة الأمان الافتراضية التي جاءت في توقيت مثالي ساعدته أيضاً، كما بدا أن إدارة الإطارات لدى فيراري كانت قوية بشكل خاص مقارنة بمنافسيها.

ومع ذلك، يرفض فاسور اعتبار سباق واحد دليلاً على أن فيراري قد حلّت جميع نقاط ضعفها، محذراً من أن درجات الحرارة المرتفعة جداً في برشلونة ربما لعبت دوراً مهماً.

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وقال عندما سُئل عما إذا كانت فيراري قد خطت خطوة إلى الأمام في إدارة الإطارات: "نعم، لكن علينا الانتباه إلى ذلك".

"ليس لأنك قدمت عطلة نهاية أسبوع جيدة أنك ستتفوق على الجميع في كل عطلة نهاية أسبوع".

"أنتم تعلمون أن الظروف كانت قاسية للغاية. كان الأمر كذلك أيضاً في كندا ولكن لأسباب مختلفة، بل بالعكس تماماً".

"ربما ستكون الظروف في السباق المقبل بالنمسا أقرب إلى المعدل الطبيعي. نحن جميعاً نعمل على الحدود القصوى فيما يتعلق بتآكل الإطارات".

"يمكنك أن تقدم فترة قيادة جيدة وأخرى سيئة بالسيارة نفسها وعلى الحلبة نفسها. وقد رأينا اختلافات بين السيارات".

"إذا قارنت الفترات التي استخدمت فيها الإطارات المتوسطة والقاسية، كانت بعض السيارات أفضل بكثير على الإطارات القاسية".

"وأحياناً كانت سيارات أخرى أفضل بكثير على الإطارات المتوسطة. وهذا لا يعني أن الأمر سيستمر لبقية الموسم".

دفعة قوة إضافية

من المتوقع أيضاً أن تحصل فيراري على موافقة لمواصلة تطوير وحدة الطاقة الخاصة بها عبر نظام "إيديو" أو آلية فرص التطوير والتحديث الإضافية التابعة لـ "فيا"، ما قد يفتح باباً جديداً لتحقيق مكاسب في الأداء.

وأشار مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا بعد برشلونة إلى أن فيراري قد تمتلك الآن أفضل هيكل سيارة على شبكة الانطلاق، حتى لو كانت مرسيدس لا تزال تتفوق إجمالاً عند احتساب أداء المحرك.

في حين أكد نوريس أن سكوديريا "ستحرج" المنافسين إذا امتلكت محركاً أكثر قوة. لكن فاسور لا يريد رفع سقف التوقعات بشأن المكاسب التي قد تحققها فيراري من وحدة طاقة مطورة.

وقال مبتسماً عندما سُئل عما إذا كان المحرك المطور قد يرجح الكفة لصالح فيراري: "ابقوا هادئين بشأن هذا الأمر".

"الأمر الجيد هو أننا نسير، على ما أعتقد، في الاتجاه الصحيح. لقد كانت عطلة نهاية أسبوع جيدة جداً في كندا، وجيدة في موناكو".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"في نهاية هذا الأسبوع كانت الوتيرة جيدة منذ البداية. تمكنا من المنافسة على مركز الانطلاق الأول بالسيارتين".

"أعتقد أنها خطوة جيدة إلى الأمام".

وشدد فاسور على أن برشلونة لم تعد مؤشراً موثوقاً لترتيب القوى في البطولة، لأن اللوائح الجديدة نسبياً ما زالت تترك مساحة كبيرة للتطوير.

حيث قال: "أعتقد أن المهم هو أن بطولة هذا الموسم ستعتمد على قدرة الفريق على التطوير، وليس على الصورة التي رأيناها في برشلونة".

"خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية ربما اعتدنا أن نقول إن السيارة الجيدة في برشلونة ستسيطر على الموسم".

"لكنني أعتقد أن هذا الموسم سيعتمد بشكل أكبر على قدرة جميع الفرق على جلب المزيد من الأداء إلى السيارة".

"أعتقد أننا جلبنا شيئاً جديداً هذا الأسبوع، بينما لم يفعل الآخرون ذلك. وربما سيجلبون شيئاً جديداً في بريطانيا، لا أعلم".

"أما نحن فسنقدم شيئاً جديداً قريباً".