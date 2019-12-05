قانون جديد يمنع الفرق من حجب سياراتها في التجارب الشتويّة

بالرغم من أنّ قوانين الفورمولا واحد تُجبر الفرق على إبقاء سياراتها معروضة في عطلة نهاية أسبوع الجائزة، فإنّ تلك القيود لم تكن مفروضة مسبقًا في التجارب الشتويّة.

ذلك يعني أنّ الفرق، التي تحرص بشكلٍ عام على الإبقاء على تطويراتها التقنيّة قيد الكتمان وبعيدًا عن أعين منافساتها، تميل إلى استخدام أغطية لحجب مكوّنات سياراتها أو الإبقاء عليها مخفيّة بالكامل خلف ستائر خلال التجارب الشتويّة.

لكن خلال اجتماعٍ للمجلس العالمي لرياضة السيارات التابع لـ "فيا"، تقرّر إدخال تعديلٍ على القوانين لمنع الفرق من إخفاء سياراتها.

وجاء في بيانٍ للهيئة الحاكمة أنّها صادقت على: "نصٍ يمنع الفرق من تغطية سياراتها خلال التجارب الشتويّة من أجل جعل هذه الأحداث أكثر جاذبيّة لوسائل الإعلام والمشجّعين".

وسينتج عن القوانين الجديدة تطبيق ذات القيود المتعارف عليها في جولات الفورمولا واحد خلال فترات الحصص في التجارب الشتويّة.

وتنصّ القوانين: "لا يُسمح باستخدام أيّة حواجب، أو أغطية أو أيّة عوائق تمنع بأيّ شكلٍ من الأشكال رؤية أيّ جزء من السيارة في البادوك، والمرائب وخطّ الحظائر وشبكة الانطلاق، ما لم يكن من الواضح أنّ هكذا أغطية تكون ضروريّة لأغراض ميكانيكيّة بحتة".

كما أنّ هناك حظرًا معيّنًا على:

أغطية المحرّك، وعلبة التروس ومشعاع التبريد أثناء تغيير المحرّكات أو نقلها في المرآب.

الأغطية على الأجنحة البديلة عندما تكون على منصّة في خطّ الحظائر ولا يقع استخدامها.

لا يُمكن استخدام مكوّنات مثل الأرضيّات البديلة، وخزّانات الوقود أو عربات الأدوات كحواجب.

لكن يُسمح في المقابل باستخدام بعض الأغطية بما في ذلك عربات الأدوات الشفافة، وأغطية الأجنحة الخلفيّة لحماية الميكانيكيين عند تشغيل السيارة، وبطانيّات الإطارات والأغطية في حال تهاطل الأمطار.

كما وافقت "فيا" على عددٍ من التغييرات الأخرى في القوانين المتعلّقة بعيّنات واختبارات الوقود في الجولات من أجل ضمان امتثالها لما يُصرّح به كلّ فريق.

فضلًا عن ذلك أكّدت "فيا" تعيين ثلاثة مزوّدين قياسيين بدءًا من 2021. إذ ستُوفّر "بي بي اس" الهياكل المعدنيّة للإطارات، بينما ستُوفّر مانييتي ماريلي مضخّات الوقود الرئيسيّة، على أن تزوّد بوش الفرق بمضخّات الوقود عالية الضغط والأنابيب.