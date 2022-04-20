قاضي ميامي يطلب دليلًا على ضرر ضوضاء الفورمولا واحد "الحتمي" في قضية سكان المنطقة

تقدمت مجموعة السكان المحليين بقضية في 1 مارس/أذار، والتي ادّعوا فيها بأن الضوضاء التي سيتسبب بها الحدث الأول للفورمولا واحد في ميامي "ستعرضهم لاضطراب شديد وأذى جسدي".

ووفقًا لجريدة ميامي هيرلد، فقد طالب القاضي آلان فاين هؤلاء النشطاء أن يتقدموا بدليل في المحكمة بالأمس والذي قد يدفع إلى جلسة استماع عاجلة قُبيل الحدث المقررة إقامته في 8 مايو/أيار المقبل. كما حدد جلسة استماع أخرى عبر تطبيق زووم لليوم الأربعاء، حيث من المتوقّع أن يتم اتخاذ قرار في تلك القضية.

ويعتمد السكان حتى الآن على تقرير من شركة هندسية يزعم بأن الضوضاء التي ستصدر عن السيارات ستصل إلى 97 ديسيبل - المعدل المقارب لذلك الذي يصدره المنشار - وأنها ستُسمع في المنازل ضمن نطاق 2.5 ميل من منطقة الاستاد المقام فيها الحدث.

وشكّك القاضي فاين فيما إذا سيكون هنالك "ضرر حتمي" من إقامة السباق، حيث يدرس ما إذا قد يبقى السكان ببساطة في منازلهم أو يرتدون سدادات أذن خلال نشاط السيارات على الحلبة.

حيث قال في هذا الصّدد: "هنالك العديد من السُبل المختلفة لتفادي ذلك الأذى المحتمل - أحدها بالطبّع هو وضع سدادات للأذن، هذا خيار. الثاني هو البقاء في المنزل".

من جهتها، اتخذت شركة "ساوث فلوريدا موتورسبورتس" المروّجة للسباق - والتي تملك عقدًا بعشر سنوات مع الفورمولا واحد لاستضافة الحدث - خطوات للحد من الضوضاء، حيث قامت بتركيب ألواح البولي فينيل كلورايد في مواجهة سياج الحطام لتقليل مستويات الصوت على الجانب الشمالي من الحلبة، وهو الأقرب لمنطقة السكان.