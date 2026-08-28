قادم إلى برايم فيديو: وثائقي عن لاندو نوريس
أعلنت منصة برايم فيديو أنها بدأت التحضيرات لمسلسل وثائقي جديد يركز على بطل العالم للفورمولا 1 لموسم 2025 لاندو نوريس.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سام باجنال
سيقدم المسلسل الوثائقي المؤلف من ثلاثة أجزاء، والذي يحمل مؤقتًا عنوان "لاندو"، وصولًا غير مسبوق إلى معركة بطل العالم الحالي للفورمولا 1 للدفاع عن لقبه، إلى جانب تفاصيل عن حياته الخاصة وحياته خارج حلبات السباق.
ومن المقرر طرح الإنتاج عالميًا في عام 2027.
وسيركز الوثائقي الخاص بالسائق البريطاني البالغ من العمر 26 عامًا، والذي فاز بأول بطولة عالم له في الفورمولا 1 العام الماضي ويملك في مسيرته 13 انتصارًا و48 منصة تتويج، على صيف كامل من حياته والمرحلة التي تسبق عيد ميلاده السابع والعشرين.
وأكد لاندو نوريس أن التصوير بدأ منذ فترة.
حيث قال حول المشروع: "أنا أشارك حياتي بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذا الوثائقي سيمنح الناس فرصة للاطلاع على جزء أكبر بكثير من حياتي خارج الحلبة أكثر من أي وقت مضى".
وأكمل: "كنت منخرطًا بشكل وثيق في العملية بأكملها؛ وآمل أن يستمتع الناس برؤية ما كان يحدث خلف الكواليس".
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