إعداد وترجمة / خلدون يونس

في 2 سبتمبر 2001، تجاوز مايكل شوماخر الرقم القياسي المسجل باسم آلان بروست والبالغ 51 انتصارًا في الفورمولا 1، بعدما فاز بجائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان.

كان بروست يحتفظ بالرقم القياسي منذ عام 1987، عندما عادل رصيد جاكي ستيوارت البالغ 27 انتصارًا، قبل أن يواصل حصد عدد من الانتصارات اقترب من ذلك الرقم من حينها وحتى اعتزاله في عام 1993.

وكان موسم 1993، من قبيل المصادفة، قد شهد استمرار صعود شوماخر. وبحلول عام 2001، كان قد أصبح بطلًا للعالم أربع مرات؛ إذ إن فوزه في سباق جائزة المجر الكبرى جعله يعادل بروست من حيث عدد الانتصارات والألقاب، بعدما حسم لقب ذلك العام برصيد 94 نقطة مقابل 51 نقطة سجلها دايفيد كولتارد.

كان بروست يعلم أن عهده كأنجح سائق في تاريخ الفورمولا 1، وفق هذا المقياس، كان يقترب من نهايته، وكان متقبلًا لذلك.

وقال الفرنسي عن شوماخر: "إنه يستحق هذا النوع من الأرقام القياسية. أعلم أنه كان متحفزًا للغاية لتحقيق هذا النوع من الأرقام القياسية، وهذا أمر مفهوم. لا يمكنك الفوز بأكثر من 50 سباقًا إذا لم تكن جيدًا، وهو الأفضل في الوقت الحالي، وأحد أفضل السائقين على مر العصور، ويستحق امتلاك هذا الرقم القياسي".

أثبت شوماخر موهبته مجددًا في سبا-فرانكورشان، رغم أنه احتل المركز الثالث فقط على شبكة الانطلاق بعد التجارب التأهيلية التي أُجريت على حلبة كانت تجف تدريجيًا؛ إذ احتكر سائقا ويليامز الصف الأول، بعدما كان خوان بابلو مونتويا ورالف شوماخر أسرع بنحو ثانيتين عقب المجازفة باستخدام إطارات الطقس الجاف في وقت أبكر من منافسيهما.

لكن السباق المليء بالأحداث اتخذ منعطفًا سيئًا على الفور بالنسبة إلى ويليامز، بعدما توقفت سيارة مونتويا على شبكة الانطلاق خلال لفة التحمية الثانية، عقب تعرض هاينز-هارالد فرنتزن للمصير نفسه في وقت سابق، بينما تُركت سيارة رالف شوماخر، لسبب غير مفهوم، مرفوعة على رافعاتها قبل الانطلاقة الثانية.

وجاءت تلك الانطلاقة الثانية بسبب حادث عنيف تعرض له لوتشيانو بورتي من فريق بروست، بعد اصطدامه بسيارة جاغوار بقيادة إيدي إيرفاين عند الدخول إلى منعطف بلانشيمون عالي السرعة. وتم استبعاد السائق البرازيلي الذي أصيب بارتجاج في المخ من بقية الموسم.

ورث شوماخر الصدارة في الانطلاقة الثانية، وساعده فيسيكيلا دون قصد على الابتعاد في المقدمة الصورة من قبل: Rainer W. Schlegelmilch / Getty Images

وعلى الرغم من إعلان إلغاء اللفات الأربع الأولى، بما يعني أنها لم تحدث رسميًا على الإطلاق، فإن شبكة الانطلاق الثانية استندت إلى الترتيب في نهاية مجريات الانطلاقة الأولى، ولذلك احتكر الشقيقان شوماخر الصف الأول، إلى أن أدى خطأ ميكانيكيي ويليامز إلى إخراج رالف من المنافسة على الفوز.

ومنذ ذلك الحين، كان مايكل شوماخر ببساطة بعيدًا عن متناول الجميع، وإن كان قد استفاد من اندفاع جيانكارلو فيسيكيلا من المركز الخامس إلى الثاني عند الانطلاقة، ما أدى إلى إبطاء بقية السائقين المتصدرين. وتمكن بطل العالم المتوج حديثًا للمرة الرابعة من بناء فارق بلغ 20 ثانية بحلول اللفة التاسعة، عندما أجرى توقفه الأول في منطقة الصيانة.

حافظ شوماخر على تلك الوتيرة ليوسع فارقه إلى 31 ثانية أمام دايفيد كولتارد سائق مكلارين، الذي تمكن أخيرًا من إيجاد طريقة لتجاوز فيسيكيلا، وذلك في اللفة 28، مع تبقي ثماني لفات فقط. وجاء ذلك رغم ارتكاب شوماخر خطأ في اللفة 17، عندما خرج سائق فيراري عن المسار عند منعطف ستافيلو.

ومنذ ذلك الحين، خفف شوماخر من وتيرته ليعبر خط النهاية متقدمًا بفارق 10 ثوانٍ عن كولتارد، الذي كان وصيفًا في بطولة العالم، بينما وصل فيسيكيلا بعده بفارق 18 ثانية إضافية، في حين أخفق فريق ويليامز بفارق ضئيل في تسجيل أي نقاط.

حقق شوماخر فوزًا ساحقًا دون منافسة تذكر الصورة من قبل: LAT Images via Getty Images

وهكذا، تجاوز شوماخر الرقم القياسي لبروست بأسلوب مميز، رغم إصراره على أنه لم يكن مهتمًا بالأمر إلى حد كبير.

وقال: "لا يمكنني القول أن الإحصائيات تحفزني كثيرًا، لكن بالطبع يعني امتلاك هذا الرقم [52] شيئًا بالنسبة إليّ. لكنني سأكون أكثر سعادة بعد بضع سنوات عندما أجلس على أريكتي، مع زجاجة مشروب وسيجار، وأفكر في الأمر".

وفي الوقت نفسه، جدد بروست تأكيد مدى إعجابه بالسائق الذي أصبح، من الناحية الإحصائية، يعادله الآن.

وأصر الفرنسي قائلًا: "أعرف أكثر من أي شخص آخر مدى صعوبة أن تصبح بطلًا للعالم، ومدى صعوبة أن تصبح بطلًا للعالم أربع مرات".

وأكمل: "يمتلك مايكل الصفات التي تمكنه من النجاح بفضل موهبته وتركيزه ودوافعه. ولهذا السبب أعتقد أنه قادر على أن يصبح بطلًا للعالم خمس مرات أو حتى ست مرات. إنه مع فيراري يشكلان قوة كبيرة الآن. لا أعلم ما إذا كان قادرًا على الفوز بـ60 أو 70 سباقًا، لكن لا يوجد ما يمنع ذلك".

واصل شوماخر بعد ذلك تسجيل رقم قياسي بلغ 91 انتصارًا، وظل هذا الرقم يبدو لفترة طويلة عصيًا على الكسر، إلى أن بدأ لويس هاميلتون وماكس فيرستابن إعادة كتابة كتب الأرقام القياسية!