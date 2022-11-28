في ظل وجود عراقيل، الفورمولا واحد ما تزال تستهدف استعمال شاشات عوضًا عن المرايا
أبرز تحرّك الفورمولا واحد نحو مرايا أكبر على السيارات لموسم 2023 مرة أخرى المشاكل التي يواجهها السائقون مع الرؤية الخلفية.
في ظل سعي مصممي السيارات على الدوام نحو تقليل تدخّل المرايا قدر الإمكان مع تدفق الهواء على السيارة، إلّا أن فيا لطالما تعيّن عليها الضغط من أجل تدعيم حجمها ومكان تموضعها على أسس متعلقة بالسلامة.
لكن ومع رياضة ذات تقنية عالية مثل الفورمولا واحد، فإنه من المثير للدهشة أنها ما تزال تعتمد على تصميم قديم كهذا من المرايا المثبتة التي تواجدت منذ أن بدأت السيارات بالتسابق.
وبالفعل، ومع التواجد في حقبة من الجي بي اس فائق الدقة، كاميرات على السيارات ومعالجة رقمية فائقة السرعة، يبدو من المنطقي أن تخطو الفورمولا واحد نحو تلك التقنيات المتقدمة.
وقد يعني ذلك أن يتم تثبيت كاميرات موجهة للخلف على السيارات يمكنها عرض ما يحدث في الخلف على شاشة صغيرة داخل قمرة القيادة.
وتلك فكرة تمت مناقشتها بالفعل قبل عدة سنوات وكان هنالك جدل حيالها بين فيا والسائقين.
كما أنه يتم بالفعل استخدام تلك الشاشات الرقمية بشكل منتظم في فئات أخرى ضمن منافسات سباقات السيارات الرياضية ودي تي ام.
شاشة رقمية للرؤية الخلفية
لكن وبينما تدرك فيا كيف تعمل تلك التقنية في الفئات الأخرى، لكن ما تزال هنالك بعض العراقيل قبل انتقال تلك الفكرة إلى الفورمولا واحد.
حيث شرح نيكولاس تومبازيس المدير التنفي لمنافسات المقعد الأحادي لدى فيا 3 مشاكل أساسية يجب تجاوزها قبل أن يتم تقييم اعتماد تلك الشاشات على سيارات الفورمولا واحد.
حيث قال عند سؤاله عن تلك التقنية: "لقد سبق وقمنا بتقييمها. ووجدنا 3 مشاكل يجب حلها أولًا".
وأضاف: "الأولى هي أنه لا يوجد مساحة كبيرة لشاشة رقمية داخل قمرة القيادة. الثانية هي أنه تم استخدام ذلك الحل في بعض الأحيان على سيارات ذات قمرة مغلقة والتي توفّر ظروفًا مظلمة أكثر، في حين سيكون ذلك صعبًا مع وصول ضوء خارجي إلى قمرة القيادة، إذ لا نريد للسائقين أن يتشتتوا بأعينهم لمحاولة رؤية ما يعرض على الشاشة".
وتابع: "ومن ثم هنالك ذلك الوقت للتأقلم مع تركيزك من مسافة إلى أخرى، وهو أمر يشكل مصدر قلق ونحتاج لتقييمه بحرص. حيث أنه على تلك السرعات، فإنك لا ترغب بخسارة نصف عشر الثانية الذي قد تستغرقه من أجل التأقلم. نبحث كل هذه الأمور وربما كذلك حلول أخرى مثل إشارة صوتية أو ما إلى ذلك".
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