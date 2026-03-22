فيليبي ماسا: لقد انتهى وقت فرناندو ألونسو في الفورمولا 1
أدلى فيليبي ماسا بتصريحات لافتة حول زميله السابق فرناندو ألونسو، معتبرًا أن السائق الإسباني يقترب من نهاية مسيرته في الفورمولا 1.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: أليستير ستالي
تنافس فيليبي ماسا وفرناندو ألونسو كزميلين في فريق فيراري بين عامي 2010 و2013.
وعلى عكس ماسا الذي اعتزل الفورمولا 1 في نهاية موسم 2017، عاد ألونسو إلى البطولة بعد فترة غياب، وهو يتسابق حاليًا مع فريق أستون مارتن.
لكن السؤال الحقيقي الآن هو: إلى متى سيستمر ألونسو في الفورمولا 1؟
"بصراحة، أعتقد أن وقت ألونسو في الفورمولا 1 يقترب تدريجيًا من نهايته" قال ماسا في تصريحات للصحافة الإسبانية.
وأضاف ماسا، الذي أنهى موسم 2008 في المركز الثاني خلف لويس هاميلتون، أن البداية الضعيفة لفريق أستون مارتن-هوندا هذا الموسم تعزز هذا الرأي.
فقال: "للأسف، يبدو أن هذا الموسم سيكون واحدًا من أسوأ مواسم فرناندو. عليه أن يتحلى بالكثير من الصبر الآن، لكن في عمر 44 عامًا، هذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق".
وتابع: "أعتقد أنه يقترب من نهاية مسيرته في الفورمولا 1، لكنه قادر على التسابق في بطولات أخرى لسنوات عديدة قادمة".
