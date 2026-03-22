أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"

أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"

ماريو أندريتي: بوتاس وبيريز "يفتقران للإيقاع" قليلًا مع كاديلاك

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ماريو أندريتي: بوتاس وبيريز "يفتقران للإيقاع" قليلًا مع كاديلاك

فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد

فورمولا إي
جولة مدريد
فورمولا إي: دا كوستا يقود ثنائية جاغوار المثيرة في مدريد

فيليبي ماسا: لقد انتهى وقت فرناندو ألونسو في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيليبي ماسا: لقد انتهى وقت فرناندو ألونسو في الفورمولا 1

ماركيز: سباق البرازيل القصير كان سيكون مستحيلًا لو كانت الحفرة على خط التسابق

موتو جي بي
جائزة البرازيل
ماركيز: سباق البرازيل القصير كان سيكون مستحيلًا لو كانت الحفرة على خط التسابق

أزمة هوندا تتفاقم وسترول يطالب بمعجزة قبل سباق اليابان

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أزمة هوندا تتفاقم وسترول يطالب بمعجزة قبل سباق اليابان

موتو جي بي: مارك ماركيز يحقق فوزًا مُثيرًا في السباق القصير المتأخر بجائزة البرازيل

موتو جي بي
جائزة البرازيل
موتو جي بي: مارك ماركيز يحقق فوزًا مُثيرًا في السباق القصير المتأخر بجائزة البرازيل

عاجل: شطب نتيجة فيرستابن من سباق ان.ال.اس بسبب خرقٍ تقني

سلاسل متعددة
عاجل: شطب نتيجة فيرستابن من سباق ان.ال.اس بسبب خرقٍ تقني
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

فيليبي ماسا: لقد انتهى وقت فرناندو ألونسو في الفورمولا 1

أدلى فيليبي ماسا بتصريحات لافتة حول زميله السابق فرناندو ألونسو، معتبرًا أن السائق الإسباني يقترب من نهاية مسيرته في الفورمولا 1.

منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليستير ستالي

تنافس فيليبي ماسا وفرناندو ألونسو كزميلين في فريق فيراري بين عامي 2010 و2013.

وعلى عكس ماسا الذي اعتزل الفورمولا 1 في نهاية موسم 2017، عاد ألونسو إلى البطولة بعد فترة غياب، وهو يتسابق حاليًا مع فريق أستون مارتن.

لكن السؤال الحقيقي الآن هو: إلى متى سيستمر ألونسو في الفورمولا 1؟

"بصراحة، أعتقد أن وقت ألونسو في الفورمولا 1 يقترب تدريجيًا من نهايته" قال ماسا في تصريحات للصحافة الإسبانية.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!

وأضاف ماسا، الذي أنهى موسم 2008 في المركز الثاني خلف لويس هاميلتون، أن البداية الضعيفة لفريق أستون مارتن-هوندا هذا الموسم تعزز هذا الرأي.

فقال: "للأسف، يبدو أن هذا الموسم سيكون واحدًا من أسوأ مواسم فرناندو. عليه أن يتحلى بالكثير من الصبر الآن، لكن في عمر 44 عامًا، هذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق".

وتابع: "أعتقد أنه يقترب من نهاية مسيرته في الفورمولا 1، لكنه قادر على التسابق في بطولات أخرى لسنوات عديدة قادمة".

أزمة هوندا تتفاقم وسترول يطالب بمعجزة قبل سباق اليابان

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أزمة هوندا تتفاقم وسترول يطالب بمعجزة قبل سباق اليابان

مآسي ألونسو تتواصل في الصين: كنت أجد صعوبة في الإحساس بيديّ وقدميّ

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مآسي ألونسو تتواصل في الصين: كنت أجد صعوبة في الإحساس بيديّ وقدميّ

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أدريان نيوي يعترف: دور مدير الفريق في أستون مارتن "شتتني قليلًا"

جوناثان ويتلي يغادر آودي رسمياً قبل أن يخلف أدريان نيوي في إدارة فريق أستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
جوناثان ويتلي يغادر آودي رسمياً قبل أن يخلف أدريان نيوي في إدارة فريق أستون مارتن

فرناندو ألونسو: قبل 10 سنوات بدوت مجنونًا عندما انتقدت هوندا…

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فرناندو ألونسو: قبل 10 سنوات بدوت مجنونًا عندما انتقدت هوندا…

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل جولز دو غراف
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
