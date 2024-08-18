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فيلنوف ينتقد جو غوانيو: "لا مكان له في الفورمولا واحد"

انتقد جاك فيلنوف بطل العالم السابق في الفورمولا واحد تأدية جو غوانيو سائق ساوبر، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يبقى في الفورمولا واحد.

غوانيو جو، كيك ساوبر

غوانيو جو، كيك ساوبر

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

قاد جو غوانيو مع ساوبر خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، لكنه لم ينجح حتى الآن بتقديم الأداء المتوقع منه.

ويرى فيلنوف أنه يتوجب على ساوبر التخلي عن خدماته وتحويله إلى سائق اختبارات وتجارب.

فقال في تصريح لـ "": "يمتلك جو الكثير من الرعاة المحتملين الذين بوسعه جلبهم للفريق".

وأكمل: "سواء أكان سائقاً فعلياً أم مجرد سائق احتياطي".

وأضاف: "بناء على نتائجه، جو لا يستحق التواجد في الفورمولا واحد".

وأردف: "لكن في حال وضعه الفريق بمركز سائق التجارب، فسيحصل على نفس كمية الأموال من الرعاة".

واختتم: "بالتالي سيصبح مقعده شاغراً ليحصل عليه سائق آخر، وسيكون ذلك وضعاً أفضل بكثير للفريق".

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