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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

فيلنوف يكشف عن الصفة التي بات يفتقر لها هاميلتون داخل السيارة ويأمُل عودتها مع فيراري

يرى جاك فيلنوف بطل العالم في الفورمولا 1 أن لويس هاميلتون بات يفتقر لصفة مهمة للغاية خلف مقود السيارة، ألا وهي "الغضب" الذي كان يتمتع به سابقًا، وربما يكون انتقاله إلى فيراري هو ما قد يعيد له هذا الأمر.

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

سينتقل هاميلتون إلى صفوف فيراري لموسم 2025 ليزامل شارل لوكلير، لكن وبينما يسعى البريطاني إلى إنهاء مسيرته مع مرسيدس هذا العام على نحوٍ قوي، إلا أنه يجد نفسه خلف زميله جورج راسل ضمن المعركة الداخلية للفريق، حيث تفوق عليه الأخير بنتيجة 8-1 في التصفيات، بينما سجل 54 نقطة في مقابل 42 لبطل العالم السباعي.

إلى حد أن هاميلتون صرح في موناكو بأن أفضلية راسل في التصفيات ستستمر حتى نهاية الموسم، فيما كان راسل هو من حصل على الجناح الأمامي الجديد لسيارة مرسيدس أولًا هناك، لكن فيلنوف يرى أنه من الطبيعي حصول السائق الباقي مع الفريق أو من يؤدي بشكل أفضل على التفضيل في هذا الأمر.

في المقابل، أشار فيلنوف إلى أن هاميلتون يفقتر كذلك لغضبه المعتاد خلف المقود، والذي يأمُل أن يعيد اكتشافه من جديد في فيراري.

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حيث قال: "لا يبدو بأن لويس بات يملك ذلك الغضب خلف المقود والذي تمتع به في الماضي، إذ آمُل أن يستعيده عندما يذهب إلى فيراري".

وأضاف: "إنه يحتاج إلى تلك البيئة الجديدة من أجل أن يتحمس من جديد".

وتابع: "في المقابل، تقوم مرسيدس بعكس ما تقوم به مكلارين، إذ وفي حين تصرح مكلارين دومًا بأنها ليست جيدة ومن ثم تتقدم وتتجاوز التوقعات، مرسيدس تفعل العكس. في كل مرة يخرجون على المسار يقولون بأن الوضع أفضل الآن، ومن ثم لا يُترجم ذلك إلى نتائج".

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