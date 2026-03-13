فيلنوف يقيّم قوانين الفورمولا 1 2026: الجواب يعتمد إذا سألت السائق أم الجمهور!

شارك بطل العالم للفورمولا 1 لعام 1997 جاك فيلنوف رأيه حول القوانين الجديدة للبطولة قبل سباق جائزة الصين الكبرى.

وشهد موسم 2026 إدخال موجة جديدة من القوانين في الفورمولا 1، والتي تتضمن تغييرات كبيرة، من بينها وحدة طاقة تعتمد تقريباً على تقسيم متساوٍ بنسبة 50 إلى 50 بين الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، إضافة إلى الانسيابية النشطة، ووضع التجاوز، وسيارات أصغر حجماً وأخف وزناً.

وقد تلقت هذه القوانين ردود فعل متباينة من الجماهير والسائقين بعد سباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي للموسم.

وعلى الرغم من أن الموسم ما زال في بدايته، قدم فيلنوف تقييماً أولياً لهذه التغييرات.

حيث قال الكندي لقناة سكاي سبورتس للفورمولا 1 في شنغهاي: "الجواب يعتمد إذا سألت السائق أو جمهور السباقات الذي يريد مشاهدة عرض جيد".

وأضاف: "في النهاية، شاهدنا سباقاً جيداً في ملبورن، وهذا ما نريد رؤيته حيث سيجد أفضل سائق دائماً طريقة ليكون أفضل ضمن مجموعة القوانين".

وتابع: "ما رأيناه هو أن الأمر لم يكن يتعلق بالقيادة بالضرورة، بل بكيفية استخدامهم لتلك الطاقة، وكانت هناك معركة جيدة جداً بين لوكلير وراسل. إنها مجموعة مهارات جديدة، وكان من المثير مشاهدتها".

حتى الآن خرجت مرسيدس في الصدارة. فقد تمكن الفريق الذي يتخذ من براكلي مقراً له من تحويل انطلاقته من المركزين الأول والثاني في سباق جائزة أستراليا الكبرى إلى نتيجة بالمركزين الأول والثاني أيضاً، حيث حقق جورج راسل أول فوز في الموسم، رغم معركة أولية مع سائق فيراري شارل لوكلير.

وقد استمر الأداء القوي لمرسيدس خلال عطلة نهاية أسبوع سباق جائزة الصين الكبرى، حيث حقق راسل مركز الانطلاق الأول للسباق القصير، بينما سينطلق زميله في الفريق كيمي أنتونيللي إلى جانبه في المركز الثاني.