فيلنوف يُدلي بتوقع مفاجئ حيال مستقبل هاميلتون مع فيراري

كان النصر حليف هاميلتون في سيلفرستون خلال جائزة بريطانيا الكبرى الماضية، حيث أنهى أولاً في السباق المتقلّب ليحرز فوزه 104، ويسجل رقماً قياسياً بعدد مرات الفوز في حلبة واحدة مع 9 انتصارات.

وبذلك عاد البريطاني إلى سكة الانتصارات التي غاب عنها منذ جولة جدة في 2021.

إلا أن فيلنوف، بطل العالم لموسم 1997، يتوقع أن هاميلتون سيواجه رحلة عاطفية مشحونة بالتقلبات مع فريقه الجديد.

حيث قال في تصريح لـ "TG Casino": "سيخوض لويس هاميلتون تقلبات صعوداً وهبوطاً في فيراري".

وأكمل: "يبدو أنه من النوع العاطفي للغاية في طريقة قيادته، ويبدو أن التقلبات تؤثر به بالفعل".

وأردف: "كانت تأديته ممتازة في سيلفرستون، ولم يكن في مثل هذا المستوى منذ وقت طويل".

واسترسل: "في كل موسم، كان يعاني من تقلبات، ولم يحظَ بموسم مثل ماكس فيرستابن. ولطالما عانى من تقلبات في المزاج، وقد يؤدي كل ذلك إلى تشكيكٍ بنفسه، لكنني لست واثقاً من ذلك".

واستكمل: "أغلب الموسم، يبدو أن هاميلتون تقبّل الهزيمة من قبل جورج راسل وذلك أمر غريب. في سيلفرستون، استيقظت غريزة الصياد لديه وصنع الفارق تحت الأمطار. هذا هو البطل الذي نعرفه، ونعرف قدرته في التعامل مع الوضع".

ويرى فيلنوف أن الفوز بسباق بريطانيا لن يكون الأخير لـ هاميلتون مع الفريق.

فقال: "كلا، لن يكون الفوز في سيلفرستون الأخير لـ لويس هاميلتون".

وأردف: "ما زال يمتلك أداءه الناري. كما أن مرسيدس باتت سريعة جداً، ربما سيحرز فوزاً آخر هذا الموسم. مرسيدس تسير على طريق مكلارين".

واختتم: "يعرف هاميلتون كيف يقود هذه السيارة، وقد أظهر ذلك جلياً في السباق الأخير".