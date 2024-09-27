فيلنوف: مكلارين ستكون المسؤولة لو لم يحرز نوريس لقب الفورمولا 1

يعتقد جاك فيلنوف أن مكلارين ستكون المسؤولة إذا لم يتمكن لاندو نوريس من التفوق على ماكس فيرستابن وإحراز لقب الفورمولا 1 لهذا الموسم.

يتأخر نوريس بفارق 52 نقطة خلف فيرستابن مع بقاء 6 جولات حتى نهاية الموسم، ولكن مكلارين تمتلك بلا شك السيارة الأسرع في البطولة حاليًا، وهو ما جعل فيلنوف يُشير إلى أنه كان ينبغي على الفريق توجيه كامل دعمه إلى نوريس.

حيث قال: "ستكون معركة اللقب متقاربة للغاية بين ماكس ولاندو. ماكس غيّر من مقاربته، حيث لم يعد يحاول الفوز بالسباقات، هو فقط يسعى إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط. وتلك علامة على النضج كذلك، لأن البطولة أكثر أهمية من الفوز بالسباقات".

وأضاف: "إنه يعلم بأن مكلاين لم تتخذ القرارات الصعبة الضرورية وأن ذلك سيكون في صالحه. إذا لم يفز لاندو باللقب، فستكون تلك مسؤولية وخطأ مكلارين".

وعند سؤاله عما كان سيفعله لو كان في مكان زاك براون أو أندريا ستيلا، أوضح فيلنوف أن الوقت قد فات من أجل اتخاذ أي قرار.

فقال: "مكلارين أخفقت وفات الآوان. لقد أظهروا ضعفًا حقيقيًا في المجر عبر عدم منح الأولوية لنوريس، لكننا كذلك لا نعلم ما ينص عليه عقد أوسكار وما أضافه مارك ويبر مدير أعماله فيه، إنه شخص ذكي للغاية، كما أنه كان في وضع مشابه عندما تم التعامل معه على أنه السائق الثاني في الفريق حتى عندما كان يتفوق على فيتيل في ريد بُل. لذلك أنا واثق بأنه لن يدع ذلك يتكرر مع أوسكار".