فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

يواجه بيريز خطر خسارة مقعده مع ريد بُل بعد تأدية منخفضة المستوى خلال الأشهر الأخيرة.

لكنه رغم ذلك سيبقى ضمن صفوف العلامة النمساوية لبقية الموسم وفق ما أكده الفريق مؤخراً.

إلا أن فيلنوف بطل العالم لموسم 1997، لا يعتقد بأن مستوى المكسيكي قد تراجع، بل يرى تحسناً كبيراً في تأدية ماكس فيرستابن.

فقال: "خسرت ريد بُل أفضليتها منذ فترة طويلة".

وأكمل: "أفضل فريقين حالياً هما مكلارين ومرسيدس. إلا أن ماكس يفوز بسبب موهبته، وهذه المهمة باتت أصعب وأصعب كل سباق".

وأردف: "أعتقد أن الحُكم على بيريز ليس عادلاً. لا أعتقد أن مستواه تراجع عن آخر موسمين. لكن فيرستابن تحسّن، بالتالي توسّع الفارق بينهما".

وأضاف: "بات من الصعب على بيريز تقديم المستوى المطلوب، حتى أن المهمة باتت صعبة على فيرستابن كذلك".

واختتم: "رغم ذلك، فإنه تفوق بالفعل على غيره".