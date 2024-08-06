جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

دافع جاك فيلنوف سائق الفورمولا واحد السابق عن سيرجيو بيريز، الذي تلقى الكثير من الانتقادات مؤخراً حيال انخفاض مستواه.

خلدون يونس
خلدون يونس
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

يواجه بيريز خطر خسارة مقعده مع ريد بُل بعد تأدية منخفضة المستوى خلال الأشهر الأخيرة. 

لكنه رغم ذلك سيبقى ضمن صفوف العلامة النمساوية لبقية الموسم وفق ما أكده الفريق مؤخراً.

إلا أن فيلنوف بطل العالم لموسم 1997، لا يعتقد بأن مستوى المكسيكي قد تراجع، بل يرى تحسناً كبيراً في تأدية ماكس فيرستابن.

فقال: "خسرت ريد بُل أفضليتها منذ فترة طويلة".

وأكمل: "أفضل فريقين حالياً هما مكلارين ومرسيدس. إلا أن ماكس يفوز بسبب موهبته، وهذه المهمة باتت أصعب وأصعب كل سباق".

وأردف: "أعتقد أن الحُكم على بيريز ليس عادلاً. لا أعتقد أن مستواه تراجع عن آخر موسمين. لكن فيرستابن تحسّن، بالتالي توسّع الفارق بينهما".

وأضاف: "بات من الصعب على بيريز تقديم المستوى المطلوب، حتى أن المهمة باتت صعبة على فيرستابن كذلك".

واختتم: "رغم ذلك، فإنه تفوق بالفعل على غيره".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
تقارير: أستون مارتن تخوض محادثات مع ماكس فيرستابن

تقارير: أستون مارتن تخوض محادثات مع ماكس فيرستابن

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تقارير: أستون مارتن تخوض محادثات مع ماكس فيرستابن
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم
لوكلير: كنت لأفضّل موسماً مملاً مع هيمنة لـ فيراري

لوكلير: كنت لأفضّل موسماً مملاً مع هيمنة لـ فيراري

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
لوكلير: كنت لأفضّل موسماً مملاً مع هيمنة لـ فيراري
ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
مكلارين ممتنة لعدم معاناتها من مشاكل السائقين مثل ريد بُل

مكلارين ممتنة لعدم معاناتها من مشاكل السائقين مثل ريد بُل

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مكلارين ممتنة لعدم معاناتها من مشاكل السائقين مثل ريد بُل
ريد بُل تتقبّل سلوك فيرستابن عبر الراديو وتحدد صفته التي تدفع الفريق ليكون الأفضل

ريد بُل تتقبّل سلوك فيرستابن عبر الراديو وتحدد صفته التي تدفع الفريق ليكون الأفضل

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل تتقبّل سلوك فيرستابن عبر الراديو وتحدد صفته التي تدفع الفريق ليكون الأفضل
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026

ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026
هاميلتون يُثني على سيرجيو بيريز

هاميلتون يُثني على سيرجيو بيريز

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هاميلتون يُثني على سيرجيو بيريز
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

تقارير: أستون مارتن تخوض محادثات مع ماكس فيرستابن

تقارير: أستون مارتن تخوض محادثات مع ماكس فيرستابن

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تقارير: أستون مارتن تخوض محادثات مع ماكس فيرستابن
ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026

ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط