فيلنوف: "لعبة الانتظار" التي يلعبها ساينز قد ترتدّ عليه

صُدم عالم الفورمولا واحد حين تم الإعلان عن انتقال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.

وسينضم البريطاني إلى الحصان الجامح بديلاً عن كارلوس ساينز الذي بات دون مقعد.

ورغم التكهنات الكثيرة حول مصير الإسباني، لكن لم يتم تأكيد أي شيء رسمي بعد، رغم أن معالم سوق الانتقالات بدأت تتكشّف بالفعل.

وكانت آودي/ساوبر، وكذلك ويليامز من بين أول الفرق المرشّحة كوجهة لـ ساينز، الذي يقدم موسماً جيداً للغاية في 2024، حيث نجح بتحقيق الفوز بسباق أستراليا.

إلا أن تأخرَ سائق فيراري الحالي في اتخاذ قراره يُشير إلى أنه ربما ينتظر مقعداً مع فريق معيّن. ويرى فيلنوف أنه ربما ينتظر مقعداً مع مرسيدس.

حيث قال في تصريح لموقع "OLBG" الإلكتروني: "ما زال ربما يأمل الانضمام إلى مرسيدس وألا يكون أندريا كيمي أنتونيللي، جيداً بما يكفي لعدة مواسم".

وأكمل: "لكن لعبة الانتظار هذه قد تجعل منه آخر المتبقيين، وذلك ليس بالأمر الإيجابي في هذه الحالة".

وأردف: "في مرحلة ما، فإنك قد تتسبب بالإزعاج لتلك الفرق التي قدمت لك عروضاً رائعة. بدا أن انضمامه إلى ويليامز كان شبه مؤكد، لكن فجأة حصل أمر ما".

وأكد فيلنوف أن الانتظار الطويل قد يؤذي ساينز، لأن الفرق التي تريده قد تنزعج من مثل هذا التصرف.

"حين تحصل على عرض جيد ومن ثم تقوم بالتأجيل وبالتأجيل، في مرحلة ما فإنك تُغضب بعض الأشخاص وبالتالي لن يرغبوا به بعد ذلك" قال فيلنوف.

وأكمل: "ينتهي به الأمر بالتوقيع متأخراً جداً وقد يكون ذلك مع ثالث فريق كان يطمح إليه. وذلك ليس بالوضع الجيد كذلك".

بالمقابل، أشار الكندي إلى نقاط القوة لدى ساينز، مؤكداً أنها ترفع أسهمه لدى الفرق.

فقال: "انتقل إلى مكلارين وبدأ الفريق بالتحسن. من ثم تركه وتوقف الفريق عن التحسن حين انتقل دانيال ريكاردو".

وأكمل: "من ثم انتقل إلى فيراري وبدؤوا بالتحسن. وأظهر تأدية رائعة في طريقة عمله مع المهندسين والأفكار والآراء التي يقدمها والتي أفضت لنتائج رائعة. وذلك يمنحه قيمة عالية".

وتابع: "إنه سريع وتنافسي، ويبدو أنه يعمل بشكل جيد تحت الضغط".

وأردف: "حين تخلت عنه فيراري، لم يتصرف بردة فعل سلبية. بل بشكل هادئ. وذلك يصنع فارقاً كبيراً والفرق تحب ذلك".

واختتم: "سيكون رائعاً مع ويليامز التي تحتاج سائقَين من هذه النوعية. وهم يتجهون صعوداً لناحية الأداء".