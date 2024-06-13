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فيلنوف لا يرى مكاناً لـ فيرستابن خارج أسوار ريد بُل

لا يرى جاك فيلنوف بطل العالم السابق في الفورمولا واحد، أي مكان لـ ماكس فيرستابن خارج فريقه الحالي ريد بُل.

خلدون يونس
خلدون يونس
جاك فيلنوف

جاك فيلنوف

الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات

في بداية الموسم وبعد الصراعات الداخلية التي شهدها فريق ريد بُل، ظهرت تكهنات بأن فيرستابن قد يخرج من الفريق مبكراً رغم عقده الذي يمتد حتى نهاية 2028.

وما زاد التكهنات حدة، تصريحات توتو وولف مدير فريق مرسيدس، المتتالية حيال رغبته بضم فيرستابن كبديل عن لويس هاميلتون الذي سينتقل إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.

ورغم تأكيدات ريد بُل المتلاحقة بأن الهولندي بطل العالم ثلاث مرات راضٍ عن موقعه ضمن الفريق، لكن التكهنات لم تتوقف.

ومؤخراً، كشف الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أنه توصل لهدنة مع كريستيان هورنر مدير الفريق، بهدف تعزيز وحدة الصفّ في مواجهة تحديات المنافسين الذين بدؤوا الاقتراب من مستوى العلامة النمساوية.

وعلى هامش جولة كندا، أدلى فيلنوف بدلوه في هذه التكهنات الدائرة، لكنه أكد عدم وجود مكان للهولندي خارج ريد بُل حالياً.

فقال: "ماكس سائق سباقات. لا يهم أياً كان الفريق الذي يشارك معه أو السيارة التي يقودها".

وأكمل: "إنه يقدم دوماً الأداء الكامل مئة بالمئة".

وأردف: "لكن أين هو المكان الذي سيتجه إليه ويكون جيداً بالنسبة له؟ الخياران الجيدان المتاحان حالياً هما فيراري ومكلارين، ولا وجود لمقعد شاغر هناك".

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وتعقيباً على إمكانية الانضمام إلى مرسيدس، أوضح فيلنوف أن مرسيدس لا تبدو خياراً جذاباً نظراً لأنها تريد سائقاً لفترة قصيرة قبل التركيز على ناشئها أندريا كيمي أنتونيللي. 

فقال: "لا تريد مرسيدس منح أي عقد طويل الأمد، لأنهم يريدون مقعداً لـ أندريا كيمي أنتونيللي".

وأكمل: "هذه هي خطتهم المستقبلية. بالتالي لن يرغب أي سائق من سائقي المقدمة بالانتقال إلى مرسيدس".

واختتم: "إنهم لا يحققون الانتصارات حالياً ولديهم عقد بعام واحد فقط. ربما قد ينضم إليهم سائق مثل فالتيري بوتاس لموسم واحد!".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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