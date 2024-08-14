فيلنوف: فيرستابن لن يرتاح مع أي فريق آخر سوى ريد بُل

ظهرت شائعات مؤخراً أن مرسيدس كانت ترغب بضم ماكس فيرستابن بديلاً عن لويس هاميلتون الذي سينتقل إلى فيراري بدءاً من الموسم المقبل.

ورغم أن حدة تلك الشائعات انخفضت مؤخراً، لكنها ما زالت تظهر بين الحين والآخر.

لكن، وفقاً لـ فيلنوف، الذي أحرز لقبه الوحيد مع ويليامز، فإن الانتقال إلى فريق آخر قد لا يكون خياراً يرغب به الهولندي بطل العالم ثلاث مرات.

فقال في تصريح لـ "the Instantcasino.com": "إن قرر تغيير فريقه، فسيتعرض لصدمة التأقلم مع الفريق الجديد".

وأكمل: "كل ذلك يتعلق بالخيارات المتاحة أمام فيرستابن".

وأضاف: "ليس هناك شواغر لدى مكلارين. هل يمكنكم تخيل حصوله على معاملة أفضل في مرسيدس؟ ثانياً، سيحل بديلاً عن من هناك؟ جورج راسل أم كيمي أنتونيللي؟".

وتابع: "نشأ كل من راسل وأنتونيللي مع مرسيدس، وقد استثمر بهما الفريق كثيراً".

وأردف: "أعتقد أن مرسيدس لا تريد ماكس إلا لتسحبه بعيداً عن ريد بُل".

وأضاف: "حالياً، لا يوجد فريق مناسب لـ ماكس، لكن سنرى ما سيحصل على المدى البعيد".

واختتم: "لقد كان تحت جناح ريد بُل طوال مسيرته، وسيكون من الصعب بالنسبة له الحصول على جوّ مماثل في فريق آخر".