فيلنوف: فيرستابن خسر "روحه القتالية" وسط ابتعاده عن الانتصارات

يرى فيلنوف أن هناك "أمراً ما قد تغير" في ماكس فيرستابن الذي يبدو أنه قد "خسر روحه القتالية" وهو يشاهد فارق صدارة الترتيب العام يتقلص سباقاً تلو الآخر.

خاض فيرستابن سباقاً صعباً آخر في باكو، حيث عانى مع وتيرة السيارة البطيئة ليكتفي بالمركز الخامس، بعد التقدم مركزين بسبب حادثة كارلوس ساينز وسيرجيو بيريز التي أقصتهما من السباق.

وأكمل لاندو نوريس سائق مكلارين ومنافس فيرستابن الرئيسي على اللقب، بالمركز الرابع رغم انطلاقه من 15 عقب تصفيات سيئة للغاية.

وهذه النتيجة قلّصت الفارق بينهما ضمن ترتيب البطولة من 62 نقطة إلى 59، وهذا هو ثالث سباق على التوالي يقلّص فيه نوريس الفارق خلف فيرستابن.

وشكّك بطل العالم لموسم 1997 في تصرفات فيرستابن وموقعه التنافسي.

فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1": "تحلى ماكس بالصمت خلال السباقات الأخيرة. حتى خلال السباق، لم يعد عدائياً، ولم يعد يقاتل بشدة".

وأكمل: "بالكاد بتنا نسمعه عبر اللاسلكي. شيء ما تغيّر. شيء ما تغيّر. وكأنه استوعب أنه لم يفُز منذ فترة، وأن السيارة لم تعد تناسبه".

وأردف: "بات زميله الآن أسرع منه بكثير. وذلك وضع غريب جداً".

وكان فيرستابن قد صرّح بعد التصفيات أن الفريق قد غيّر بعض الشيء في الإعدادات وهذا ما جعل السيارة أسوأ.