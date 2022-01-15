فيلنوف: على هاميلتون أن يكون "عدائيًا" ليستعيد لقب الفورمولا واحد في 2022

فاز فيلنوف ببطولة العالم في 1997 لصالح ويليامز بعد جولة ختامية مثيرة للجدل في خيريز، حيث اصطدم به مايكل شوماخر سائق فيراري بينما كانا يتنافسان على اللقب.

وضمن معرض حديثه في دايتونا - حيث كان يخوض التجارب استعدادًا لعودته في سلسلة كأس ناسكار الشهر المُقبل - قال فيلنوف أن النهاية المثيرة للجدل لموسم 2021 في الفورمولا واحد في أبوظبي كانت "أمرًا جيّدًا للرياضة"، حيث مهّدت سبيلًا لعودة هاميلتون والثأر لهزيمته.

"ما حدث كان جيّدًا للرياضة على أيّة حال، كونه على لويس الآن أن يعود ويحاول الفوز بلقبه الثامن وأن يكون عدائيًا في المنافسة على ذلك" قال فيلنوف.

وأضاف: "ما حدث في النهاية لم يكن قليلًا. كان مثيرًا للجدل بعض الشيء، لكن الوضع هكذا دومًا عندما تستمر المنافسة حتى السباق الأخير".

يُذكر أنه وبعد هزيمته الصادمة في أبوظبي، والتي كلّفته لقبًا ثامنًا قياسيًا، التزم هاميلتون صمتًا تامًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدّى إلى تكهنات بأنه قد يغادر عالم الفورمولا واحد.

وعند سؤاله إذا كان هاميلتون سيعود في موسم 2022، قال فيلنوف: "حسنًا، من يدري؟ لا أحد توقّع ألّا يعود (نيكو) روزبرغ، لكنّه استيقظ يومًا ما وأخبر الجميع فجأة أنه لم يعد شغوفًا حيال السباقات. لا يبدو بأن الوضع هكذا مع لويس، لكن من يدري؟".

وأكمل: "من الصعب للغاية معرفة ما يدور في بال السائقين بعد موسم طويل للغاية كهذا، حيث تعتقد أنك تعرف أين تسير الأمور ومن ثم لا يحدث ما كنت تتوقّعه، وتشعر بأنه سُلب منك".

وأردف: "أعتقد بأن ردّة الفعل كانت سلبية للغاية، لكن ليس أمامك سوى المُضي قُدمًا من جديد".

في المقابل، يعتقد فيلنوف أن السائق الصحيح هو من فاز بلقب 2021، بالرُغم من الجدل الكبير الذي تلا جائزة أبوظبي وفتح "فيا" لتحقيق عبر تحليل مفصّل للوقائع.

فقال: "أعتقد أن ردّة الفعل تعتمد على ما إذا كنت مشجّعًا لماكس أو مشجّعًا للويس. لكنه كان موسمًا مثيرًا، وماكس استحق تلك البطولة. فقد كان على القمة طوال العام - سباقًا تلو الآخر".