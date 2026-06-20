مقارنة بموسمه الأول مع فيراري، تمكن لويس هاميلتون من النهوض بقوة في 2026. فبينما اعتقد كثيرون أن أيامه انتهت، أدت الراحة الذهنية خلال فترة التوقف الشتوي، والعمل المكثف، والتغييرات التي حدثت خلف الكواليس داخل الفريق، ومن بينها تعيين مهندس سباقات جديد، إلى قلب الأمور بالكامل.

كما غيّر هاميلتون أسلوب تعامله مع عطلات السباقات، إذ توقف عن استخدام جهاز المحاكاة الخاص بفيراري وركز على تحليل البيانات مع فريقه الهندسي.

وأتاح له ذلك المساهمة بشكل أكبر في تطوير سيارة الفريق الجديدة إس إف-26. ويُظهر الصعود الكبير الذي حققه السائق البريطاني مؤخرًا أن هذه الخطوات أثمرت بشكل واضح.

وبعد بداية موسم كان فيها قريبًا جدًا من شارل لوكلير، نجح هاميلتون في التفوق بوضوح على زميله منذ جائزة كندا الكبرى.

في المقابل، يعاني لوكلير، الذي مدد عقده مع فيراري قبل موناكو، من صعوبة في إيجاد الوتيرة المناسبة، كما لفت الأنظار بأخطاء مؤثرة مثل حادثه في جائزة موطنه وانزلاقه خلال التصفيات في برشلونة.

ومع احتفاظ مرسيدس بالصدارة عبر أندريا كيمي أنتونيللي وتراجع جورج راسل، صعد هاميلتون إلى المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين بفارق 41 نقطة خلف أنتونيللي.

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ويعتقد فيلنوف أن فيراري، التي تمتلك أفضل سيارة على شبكة الانطلاق بعد حزمة التحديثات الكبيرة التي قدمتها في برشلونة، يجب أن تتصرف بذكاء وتدعم هاميلتون إذا أرادت الفوز بالبطولة في 2026.

حيث قال: "لويس يعرف كيف يفوز، ويعرف تمامًا ما الذي يتطلبه الأمر لتحقيق ذلك. وإذا شم رائحة البطولة، فلن يُظهر أية رحمة لأحد".

وأضاف: "أعتقد أن هذا بالتحديد هو الجانب الذي يمكنه أن يصنع فيه الفارق، أي عقلية البطل. مرسيدس ليست في وضع يسمح لها بتفضيل سائق على آخر في الوقت الحالي، لكن فيراري تستطيع ذلك. وإذا أرادت فيراري امتلاك ولو فرصة صغيرة للفوز، فعليها التركيز على لويس".

واختتم: "ليس من الصعب جدًا اتخاذ هذا القرار، لأن لوكلير متأخر بفارق كبير نسبيًا في ترتيب البطولة".