تعرض فريق ريد بُل لانحدار ملحوظ منذ رحيل المصمم الأسطوري أدريان نيوي، ومع تفكك النواة الأساسية التي قادت الفريق إلى ألقاب متتالية، أصبحت الأنظار موجهة نحو مستقبل الفريق النمساوي.

كما أن رحيل مدير الفريق المخضرم كريستيان هورنر بعد 20 عاماً، إلى جانب المدير الرياضي جوناثان ويتلي، ومستشار ريد بُل لرياضة المحركات هيلموت ماركو، عوامل شكّلت نهاية حقبة كاملة داخل ريد بُل.

وضمن حديثه عبر برنامج سكاي إف 1، شدد جاك فيلنوف على أن تراجع ريد بُل داخلياً وانخفاض الأداء على الحلبة جعلا دور ماكس فيرستابن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

فيرستابن، الذي أنهى جائزة إسبانيا الكبرى في المركز الرابع، يحتل حالياً المركز السابع ضمن ترتيب بطولة السائقين، بفارق يزيد عن 100 نقطة خلف المتصدر كيمي أنتونيلي.

وفي حين يأمل الفريق في تحسين ترتيبه مع تقليل وزن السيارة، يواجه السائق الهولندي حالياً خطر أسوأ موسم في مسيرته منذ مغادرته تورو روسو.

كما تراجعت ريد بُل بشكل كبير خلف مرسيدس المتصدرة في بطولة الصانعين، لتهبط إلى المركز الرابع.

وشدد فيلنوف على أن فريق ميلتون كينز لم يعد جزءاً من صراع اللقب، مشيراً إلى أن الفريق يعيش بداية عملية إعادة بناء طويلة جداً.

وعلى الجانب التقني، تتعقد الأمور أيضاً داخل ريد بُل، إذ تعتبر "فيا" أن محرك الاحتراق الداخلي الخاص بالفريق هو معيار الأداء الحالي.

لكن هناك إجماعاً عاماً على أن الفريق متأخر عن مرسيدس في جانب المحرك الكهربائي، ما يضعه في موقف ضعف على صعيد القوة الإجمالية.

ويستعد فريق ميلتون كينز للطعن قانونياً في قرار "فيا" الذي يمنع الفريق من تحديث المحرك.

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ووجه فيلنوف انتقادات حادة للوضع الحالي للفريق، قائلاً: "عليهم بكل تأكيد أن يجدوا طريقة للإبقاء على ماكس في الفريق حالياً".

وأكمل: "لأنه، باستثناء محرك الاحتراق الداخلي، هو الشيء الجيد الوحيد في الفريق في الوقت الحالي."

وأردف: "لقد تحولت ريد بُل إلى ساحة صراع سياسي كاملة خلال العامين الماضيين. يبدو أن هناك صراعاً دائماً حول من سيدير الفريق. لقد تخلصوا عملياً من الجميع."

وأضاف: "من الصعب جداً رؤية مستقبل مشرق لريد بُل. إنها وضعية غريبة حقاً. هم حالياً ينزلقون نحو القاع ولم يصلوا حتى إلى القاع بعد."

واسترسل: "لقد فقدوا بريقهم القديم. لم يعد أحد يتحدث عن ريد بُل كـ'الفريق المجنون والممتع والسريع الذي يجد الحلول دائماً'. لم يعودوا حتى ضمن المعادلة الأولى."

كما تطرق فيلنوف إلى الضغوط الواقعة على فيرستابن، قائلاً: "إنها عملية صعبة جداً على ماكس، لكن الحمد لله على أنه في الفريق".

وأكمل: لأنه الوحيد الذي لا يزال قادراً على دفع السيارة إلى أقصى حدودها. القصة الرئيسية الآن ليست عن الفريق، بل عن أداء ماكس بالكامل."

وأضاف: "لقد انفصلوا عن كل من أوصل الفريق إلى ما هو عليه اليوم، وهذا أمر جنوني حقاً".

وتابع: "حتى ماكس نفسه جاء بعد أن كان الفريق قد تأسس بالفعل. كان آخر قطعة تنضم إلى الفريق، لكنه الآن الجندي الوحيد المتبقي".

وأردف: "مع ذلك، لا يمكنه حمل الفريق وحده. فهو ليس مصمماً للسيارات، ربما يكون ناجحاً جداً في تطوير السيارة، لكنه لا يزال بحاجة إلى الأشخاص المناسبين حوله."

وتابع: "كما ترون، حتى هيلموت ماركو تم تهميشه. لم يعد أحد يتحدث حتى عن برنامج السائقين الشباب الشهير لدى ريد بُل. كل شيء تم تدميره، والآن عليهم إعادة البناء من الصفر."

وبحسب التقارير، يتضمن عقد فيرستابن بنداً يسمح له بالمغادرة يمكن تفعيله بين أغسطس وأكتوبر، وإذا لم ينهي الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، يمكنه تفعيل هذا البند.

وحالياً يتأخر الهولندي بنحو 60 نقطة عن لويس هاميلتون، ما يجعل هذا البند شبه متاح بشكل رسمي خلال الأربع جولات القادمة.

وتأمل إدارة ريد بُل أن يعلن فيرستابن التزامه بالفريق بشكل علني، لأنهم بحاجة لهذا التأكيد لجذب كبار المهندسين.

لكن فيرستابن لا يستعجل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله ويحاول كسب الوقت.