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فيلنوف: إعادة منصة غاسلي تضع "فيا" في ورطة كبيرة

استعاد بيير غاسلي، الذي أنهى سباق جائزة موناكو الكبرى في المركز الثالث نهاية الأسبوع الماضي، منصته بعد نجاح اعتراض فريقه ألبين عبر "حق إعادة النظر"، وذلك عقب منحه عقوبتين زمنيتين غير عادلتين بسبب خطأ في قياس السرعة داخل منطقة خط الصيانة.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
بيير غاسلي، ألبين

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: سام باجنال

جاء هذا الخطأ نتيجة خلل في مستشعر أدى إلى خطأ في قياس المسافة بمقدار 77 سنتيمتراً عند مدخل خط الحظائر، ما تسبب في معاقبة ستة سائقين بشكل غير صحيح.

وبينما استفاد ألبين من عدم تنفيذ العقوبة خلال السباق ثم استعاد مركزه بعد المراجعة، فإن الفرق التي التزمت بتنفيذ العقوبات داخل السباق تضررت بشكل كبير من هذا القرار.

وفي أعقاب هذه الفوضى، تبيّن أن فريقي ريد بُل ومكلارين يستعدان لتقديم استئناف رسمي ضد قرار "فيا"، مع بدء فترة الـ 96 ساعة القانونية لتقديم الاعتراض.

وقد انتقد بطل العالم لعام 1997 جاك فيلنوف القضية بشدة خلال ظهوره على سكاي فورمولا 1، معتبرًا أن ما حدث يمثل ظلماً كبيراً للفرق التي اضطرت لتنفيذ العقوبات خلال السباق.

حيث يرى أن "فيا" وضعت نفسها في موقف معقد للغاية بعد إعادة المنصة، موضحًا: "إذا تم منح عقوبة بعد انتهاء السباق، فمن السهل جداً إلغاؤها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.. ببساطة لا تُضاف العقوبة إلى الزمن وهذا كل شيء".

وأكمل: "لكن إذا تم تنفيذ العقوبة فعليًا خلال السباق، فلا يمكنك فجأة أن تقول لسائق: 'هنا لديك عشرون ثانية إضافية'".

وأردف: "لا يمكن القيام بذلك لأن السائق عندما يتوقف لتنفيذ العقوبة، تتغير بالكامل ديناميكيات السباق واستراتيجيات الإطارات وسرعة المنافسين من حوله".

واسترسل: "لا يمكنك أن تمنح سائقاً أزمنة لفات بأثر رجعي وكأنها هدية سحرية".

كما أكد فيلنوف أن غضب الفرق المتضررة من خطأ المستشعر مبرر تمامًا، مختصرًا موقف "فيا" قائلاً: "إنها حالة بالغة الصعوبة بالنسبة ’فيا’ للخروج منها".

وأكمل: "لأن السائقين الذين نفذوا العقوبة داخل الحلبة التزموا بالقوانين، ومع ذلك ضاعت استراتيجياتهم وجهودهم بالكامل، والأسوأ أنهم كانوا في نفس وضع غاسلي تمامًا، أي أنهم أبرياء تمامًا".

وأضاف: "لذلك فإن إعادة منصة غاسلي وضعت ’فيا’ في ورطة كبيرة لأنها تجاهلت حقوق الأطراف المتضررة".

واختتم: "لن يتنازل أحد بسهولة عن هذه القضية".

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