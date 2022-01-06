فيلم ضخم عن الفورمولا واحد من إنتاج أبل وبطولة براد بيت ودور محتمل لهاميلتون

أوردت صحيفة "ديدلاين" أن شركة "أفلام أبل الأصلية" تخوض الآن مفاوضات حصرية من أجل حسم صفقة لإنتاج ذلك العمل الضخم.

ومن المعلوم بأن بيت سيلعب دور نجم سباقات مخضرم يعود من اعتزاله ليُعلّم سائقًا يافعًا، بينما يستغلّ فرصته الأخيرة لتحقيق المجد على المسار.

ويُعتقد بأن أبل في منافسة على ذلك المشروع في مواجهة شركات مثل أمازون، ديزني ونتفليكس، إلى جانب ام جي ام، باراماونت، سوني ويونيفيرسال.

هذا وقد خططت أبل بالفعل لأن تجمع بيت مع زميله في سلسلة أفلام "أوشنز" جورج كلوني في فيلم الإثارة المُقبل، والذي يكتبه جون واتس - المعروف بإنتاجاته الأخيرة مع سلسلة سبايدرمان.

يشرف على المشروع كذلك منتح سلسلة "توب غان" جيري براكهايمر مع مخرج فيلم "توب غان مافيريك" جوزيف كوسينسكي وكاتب السيناريو إرين كروغر.

جديرٌ بالذكر أن بيت مشجّع كبير لرياضة السيارات وسبق وأن كان جزءًا من مشروع مع كوسينسكي لفيلم عن حياة كارول شيلبي بعنوان "غو لايك هيل"، والذي وبعد سنوات من الإخفاق في جمع الميزانية المناسبة تشكّل في النهاية إلى مشروع 2019 من بطولة مات دايمون وكريستيان بيل "فورد في مواجهة فيراري" والذي حصد أكثر من 225 مليون دولار.

كما لعب بيت دور الراوي في فيلم "الموتو جي بي" في 2015 "هيتنغ ذي أيبيكس"، كما كان صاحب التلويح الشرفي لانطلاقة سباق لومان 24 ساعة في 2016.

ومن المتوقّع أن تبلغ ميزانية الفيلم الجديد بين 130 و140 مليون دولار، كما تم التواصل بالفعل مع لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات ليلعب دورًا في الفيلم، وذلك بعد أن سبق وشارك في سلسلة "كارز" الكارتونية وحل كضيف شرف بين العديد من النجوم في فيلم "زوولاندر2".