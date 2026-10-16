فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

فيلم "أفينجرز: دومزداي" يصل إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا 1

ستُعرض سيارة ويليامز بتصميم خاص مستوحى من عالم مارفل في وسط مدينة أوستن بين 19 و24 أكتوبر.

منشور: 16-10-2026

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كارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: زاك ماوجر

تستعد ويليامز لعرض تصميمها الخاص المستوحى من عالم مارفل خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى لعام 2026، لكن أليكس ألبون وكارلوس ساينز لن يشاركا في السباق بسيارتين تحملان هذا التصميم.

وسيضع فريق ويليامز للفورمولا 1 سيارة استعراضية مطلية بهذا التصميم في منطقة المشجعين التابعة له في أوستن. ورغم الإشادات التي حظي بها التصميم من الجماهير، فإن السيارة ستُعرض لأغراض استعراضية فقط، ولن تشارك فعليًا في أية لفة على حلبة الأمريكيتين. ومع ذلك، فإن محبي المزج بين هوليوود وعالم رياضة المحركات سيجدون في هذه المبادرة ما يستحق المتابعة.

وكشفت ويليامز عن الخبر اليوم عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت: "شاهدتموها في كوميك كون، والآن يمكنكم رؤيتها في منطقة المشجعين الخاصة بنا في أوستن... سيُعرض هذا التصميم الخاص المستوحى من مارفل على السيارة الاستعراضية في منطقة المشجعين بأوستن، ولا يسعنا الانتظار حتى تشاهدوها عن قرب!".

وحظيت السيارة المستوحاة من شخصية دكتور دوم بتفاعل واسع، إذ اقترب المنشور من 130 ألف إعجاب، إلى جانب أكثر من 500 تعليق. ويعكس هذا التفاعل حجم الحماس للشراكة بين الطرفين.

أين تقع منطقة المشجعين؟

تقع منطقة ويليامز للمشجعين في العنوان 800 شارع الكونغرس، وسط مدينة أوستن. وستكون مفتوحة من 19 إلى 24 أكتوبر، بينما تُقام جائزة الولايات المتحدة الكبرى يوم 25 أكتوبر.

وستكون السيارة الاستعراضية معروضة بالكامل أمام جماهير البطولة، كما سيظهر أليكس ألبون وجايمس فاولز، مدير فريق ويليامز، خلال الفعالية.

وستوفر ويليامز أيضًا أجهزة محاكاة لحلبة الأمريكيتين، وتجربة للتنقل الذاتي من شركة زوكس، ومحاكيًا لشاحنة كوماتسو، إلى جانب إصدار خاص من قصة مارفل المصورة يحمل اسم "نسخة أوستن".

ظهور أول في كوميك كون

ظهر التصميم للمرة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر خلال معرض نيويورك كوميك كون. وفي 8 أكتوبر، أعلنت ويليامز تعاونها مع مارفل بالتزامن مع اقتراب موعد عرض فيلم "أفينجرز: دومزداي" الذي يترقبه الجمهور.

وضم جناح مارفل السيارة الاستعراضية نفسها، إلى جانب بدلات سباق مستوحاة من الأبطال الخارقين، أُتيحت للجماهير فرصة الفوز بها. كما طُرحت 2000 نسخة خاصة من قصة مصورة تحمل غلافًا حصريًا.

ويأتي ذلك بعد تأكيد الفريق ومارفل شراكتهما من خلال قصة مصورة بعنوان "آيرون مان: السباق نحو الهلاك"، كتبها إيثان ساكس، وظهر فيها ألبون وساينز وفاولز إلى جانب آيرون مان وكابتن أمريكا والأرملة السوداء، وهم يتعاونون للدفاع عن بطولة الفورمولا 1 في مواجهة دكتور دوم.

ومن المقرر عرض فيلم "أفينجرز: دومزداي" في 18 ديسمبر من العام الجاري، إذ سيجسد روبرت داوني جونيور، الذي اشتهر سابقًا بأداء شخصية آيرون مان، شخصية دكتور دوم هذه المرة، وسط توقعات بأن يحقق الفيلم أرقامًا قياسية في شباك التذاكر.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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