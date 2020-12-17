فيرنلي المدير السابق لدى فورس إنديا يتسلم مهام دومينيكالي مع "فيا"

حلّ فيرنلي بديلاً عن دومينيكالي، الذي سيبدأ عمله الجديد كرئيس ومدير تنفيذي للفورمولا واحد الشهر المقبل.

ولدى فيرنلي مشاركات مع فريق إنساين للفورمولا واحد وكذلك إندي كار في الثمانينات قبل أن يصبح أحد أهم الشخصيات في فورس إنديا بسبب صداقته القوية مع فيجاي ماليا الذي اشترى فريق سبايكر نهاية موسم2007.

لكنه ترك الفريق في صيف 2008 بعد خضوع ريسينغ بوينت للحراسة القضائية، قبل أن يستحوذ عليه لورانس سترول.

وأمضى جزءاً من 2019 على رأس برنامج مكلارين لبرنامج إندي 500، والذي انتهى بإحباطٍ لعدم تأهل فرناندو ألونسو في التصفيات.

كما شارك في ترقية مهندسين شباب بالتعاون مع المركز الوطني لمهندسي سباقات المحركات في جامعة بولتون.

وكان غيرهارد بيرغر يستلم منصب إدارة قسم سباقات السيارات أحادية المقعد قبل دوميكينالي، والآن بات فيرنلي هو المسؤول عنه.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الواضح أنني أسير على خطا من سبقوني، واللذين قاما بعمل رائع: غيرهارد وستيفانو. لذا أمامي الكثير من العمل لأجاري ما قدماه على مر السنين".

وتابع: "سأحتاج إلى بضعة أشهر للتأقلم. لكن حالما يتمّ ذلك، سنواصل البناء على العمل الجيد الذي قاما به".

واسترسل: "الأمر الأهم هو مواصلة العمل بالاتجاه الجيد والصحيح وبناءً على تمّ من قبل، ومن ثم المواصلة والمضي إلى الأمام".

واختتم: "ما زال أمامنا المزيد من العمل، لأن نظام رخصة القيادة الخاصة (على سبيل المثال) تم إقراره عبر هذه اللجنة. لذا فإن برنامج عملنا واسع وكبير".