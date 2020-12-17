فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرنلي المدير السابق لدى فورس إنديا يتسلم مهام دومينيكالي مع "فيا"

المشاركات
التعليقات
فيرنلي المدير السابق لدى فورس إنديا يتسلم مهام دومينيكالي مع "فيا"

تسلم بوب فيرنلي نائب مدير فريق فورس إنديا السابق دوراً جديداً بمنصب رئيس لجنة سباقات المقعد الأحادي لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

حلّ فيرنلي بديلاً عن دومينيكالي، الذي سيبدأ عمله الجديد كرئيس ومدير تنفيذي للفورمولا واحد الشهر المقبل.

ولدى فيرنلي مشاركات مع فريق إنساين للفورمولا واحد وكذلك إندي كار في الثمانينات قبل أن يصبح أحد أهم الشخصيات في فورس إنديا بسبب صداقته القوية مع فيجاي ماليا الذي اشترى فريق سبايكر نهاية موسم2007.

لكنه ترك الفريق في صيف  2008 بعد خضوع ريسينغ بوينت للحراسة القضائية، قبل أن يستحوذ عليه لورانس سترول.

وأمضى جزءاً من 2019 على رأس برنامج مكلارين لبرنامج إندي 500، والذي انتهى بإحباطٍ لعدم تأهل فرناندو ألونسو في التصفيات.

كما شارك في ترقية مهندسين شباب بالتعاون مع المركز الوطني لمهندسي سباقات المحركات في جامعة بولتون.

اقرأ أيضاً:

وكان غيرهارد بيرغر يستلم منصب إدارة قسم سباقات السيارات أحادية المقعد قبل دوميكينالي، والآن بات فيرنلي هو المسؤول عنه.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الواضح أنني أسير على خطا من سبقوني، واللذين قاما بعمل رائع: غيرهارد وستيفانو. لذا أمامي الكثير من العمل لأجاري ما قدماه على مر السنين".

وتابع: "سأحتاج إلى بضعة أشهر للتأقلم. لكن حالما يتمّ ذلك، سنواصل البناء على العمل الجيد الذي قاما به".

واسترسل: "الأمر الأهم هو مواصلة العمل بالاتجاه الجيد والصحيح وبناءً على تمّ من قبل، ومن ثم المواصلة والمضي إلى الأمام".

واختتم: "ما زال أمامنا المزيد من العمل، لأن نظام رخصة القيادة الخاصة (على سبيل المثال) تم إقراره عبر هذه اللجنة. لذا فإن برنامج عملنا واسع وكبير".

اقرأ أيضاً:

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

المقال السابق

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005

فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم

مقابلة مع توتو وولف يناقش فيها مستقبل الفورمولا واحد، سقف النفقات والمزيد حول الفئة الملكة
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

مقابلة مع توتو وولف يناقش فيها مستقبل الفورمولا واحد، سقف النفقات والمزيد حول الفئة الملكة

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس على التجارب التأهيلية لينطلق أوّلاً في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس على التجارب التأهيلية لينطلق أوّلاً في أبوظبي

أحدث الأخبار

فيرنلي المدير السابق لدى فورس إنديا يتسلم مهام دومينيكالي مع "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرنلي المدير السابق لدى فورس إنديا يتسلم مهام دومينيكالي مع "فيا"

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

2
فورمولا 1

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005

3
فورمولا 1

فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي

22س
4
فورمولا 1

برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل

5
فورمولا 1

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم

أحدث الأخبار

فيرنلي المدير السابق لدى فورس إنديا يتسلم مهام دومينيكالي مع "فيا"
فورمولا 1

فيرنلي المدير السابق لدى فورس إنديا يتسلم مهام دومينيكالي مع "فيا"

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي
فورمولا 1

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر
فورمولا 1

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم
فورمولا 1

أحد المترجمين في الفورمولا واحد كان وراء أكبر تفشٍّ لفيروس كورونا خلال الموسم

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005
فورمولا 1

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005

أحدث ملفات الفيديو

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف 04:45
فورمولا 1

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد 02:12
فورمولا 1

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى 02:15
فورمولا 1
15-12-2020

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى 02:27
فورمولا 1
15-12-2020

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى 01:01
فورمولا 1
14-12-2020

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.